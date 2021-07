Pedro Castillo. Sus enemigos del Congreso ya están afilando los cuchillos, pero él parece haber encontrado un refugio en la indecisión hasta el último minuto. Sostiene César Hildebrandt que la derecha buscará vacarlo antes de fin de año, y no es el único que piensa así. El próximo presidente no se da por aludido. Quizás piensa que la presidencia se protege sola

Vladimir Cerrón. Va a tener problemas para compartir el poder. Acaso tenga que conformarse con un poder más reducido que la mitad, pero al menos propio, como es la bancada de Perú Libre, a la que quisiera ver en la directiva. Pero el ingreso de la fiscalía a la escena puede pasar a mayores, y barrer con las fichas ganadas. El plan de cinco años marxistas-leninistas parece en proceso de postergación.

Keiko Fujimori. Con la proclamación de Castillo ella pierde el liderazgo que le dio la candidatura, y comienza el segundo tramo de su problema legal. El único papel disponible para ella va a ser el de víctima del fraude, un rol lacrimoso que no prestigia mucho. Es probable que termine en batallas con otras fuerzas de la derecha.

Rafael López Aliaga. Mantiene un perfil bajo, esperando que se modere la tormenta. Muchos lo llaman el delfín de Fujimori, aunque no está claro si eso es un elogio. No se sabe si las sillas musicales de la vacancia lo van a favorecer en última instancia. Quizás los próximos triunfos electorales no serán para los ultras sino para los moderados.

Manuel Rodríguez Cuadros. Es el único voceado para un ministerio que no es miembro de una agrupación política de la izquierda. Los rumores están entre la PCM y la Cancillería. Manuel Pulgar Vidal en 4D ha dicho que el Perú viene de cinco años de inacción en el tema internacional. Pulgar aludía al tema ambiental, pero la frase sirve para muchas otras áreas.

Francisco Sagasti. Ya se habrá acostumbrado a la orfandad política. El país se muestra mezquino a la hora de reconocer sus méritos, lo cual no debería sorprender. Cada vez le llegan más acusaciones desde la derecha, y pocos elogios desde la izquierda. Lástima que los vacunados no sean una corriente de opinión, y menos todavía un impulso político.