Hace once días recibí la segunda dosis de la vacuna Pfizer dentro del cronograma fijado por las autoridades de salud, por lo que, dentro de muy poco, se habrá cumplido el período a partir del cual obtendré sus plenos beneficios protectores.

Dentro de la gran desgracia para el mundo y el Perú, con cuatro millones y 200 mil fallecidos, respectivamente, en lo que va de la pandemia, siento alivio y hasta felicidad, pues la vacuna es el salvavidas que te lanzan en medio de la tormenta en pleno naufragio.

Algo de lo que no me cansaré de agradecerle al gobierno del presidente Francisco Sagasti, especialmente porque la administración previa dejó un desastre, con un manejo deplorable de la crisis, para no hablar del espectáculo tan bochornoso como vergonzoso de un jefe de estado como Martín Vizcarra vacunándose con su familia de modo subrepticio en evidente y cobarde abuso del poder.

Un estupendo estudio de Apoyo Consultoría preparado para Comex, divulgado ayer, confirma que el Perú tuvo uno de los peores manejos internacionales de la pandemia, registrando el mayor exceso de muertes del mundo y una de las recesiones más severas. Esto ha empezado a cambiar con el gobierno de Sagasti, lo cual explica el creciente respaldo a su gestión, ya en más de la mitad de la ciudadanía.

Al comienzo de 2021 –el segundo año de la pandemia–, este columnista elaboró, como siempre, una lista de objetivos personales para el período que arrancaba. El primero esta vez fue ‘no morirme por el Covid-19’. La vacuna no asegura que no me vaya a contagiar, pero sí evita que enferme gravemente, aunque contraiga el virus, además de proteger a las personas a mi alrededor.

Desde el inicio de la pandemia he sido razonablemente cuidadoso con las recomendaciones de doble mascarilla, protector facial, evitar aglomeraciones, o el lavado regular de manos, y a pesar de ya estar vacunado, voy a mantener esos buenos hábitos.

Nunca estaremos libres hasta una vacunación masiva, por lo que se debe alentar a los gobiernos a seguir vacunando, y convencer a los que no creen en la vacuna, participando, por ejemplo, en el vacunatón de los fines de semana. Para no morir por la pandemia.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.