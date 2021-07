Hasta ahora Pedro Castillo no ha soltado prenda sobre su gabinete. Quizás con buen criterio no quiere lanzar a sus cuadros al ruedo antes de haber sido proclamado. Tal vez todavía está viendo la manera de sortear presiones que le vienen de todas partes. Podría ser también que no está encontrando a las personas adecuadas.

A grandes rasgos tres opciones se le presentan. Una es nombrar ministros en la línea de los técnicos que han asumido la vocería en temas económicos. Otra es nombrar a una combinación de gente de Perú Libre y gente de su entorno cajamarquino. La tercera opción sería combinar izquierdistas de todos estos grupos.

Perú Libre tiene sus propias ideas sobre qué ministros nombrar. En una reciente reunión de congresistas fueron escuchadas frases como “No a un gabinete caviar”, y el reclamo de ministros que “verdaderamente representen al pueblo”. Esto junto a advertencias sobre lo que le podría suceder a Castillo si toma distancias respecto del partido.

La presión del mercado, que en lo político está más cerca de la derecha, es algo más sutil, pero elocuente. Un gabinete percibido como instrumento de un gobierno de radicalismo intransigente podría echar por tierra los indicadores más importantes de la economía. Esto podría darse incluso frente a una mezcla mal calculada de radicalismo y moderación.

Luego está el problema de la eficiencia. El Ejecutivo de Castillo no será juzgado tanto por aquellos ministros que lo hagan razonablemente bien, sino por los que no den pie con bola. Nombrar un gabinete para quien no está familiarizado con la administración del gobierno central puede terminar pareciéndose mucho a dar palos de ciego.

En otras palabras, si un peligro de Castillo es ser atropellado por el radicalismo, otro es ser rápidamente devorado por los efectos de subir gente ineficaz a bordo. Algo que no parece preocupar a los congresistas electos, y ya descontentos, de Perú Libre. Pero la marcha de la gestión será políticamente importante desde el inicio.

Es muy probable que veremos nombramientos sorprendentes, algunos de los cuales no van a tener el beneficio de la duda. Una clave en esta situación será la designación del Primer Ministro, que va a funcionar como un mensaje al país y como un anuncio de lo que se viene.