Criticar a Keiko Fujimori por ratificar que es una mala perdedora no debe impedir criticar a Pedro Castillo por no saber ser un buen ganador.

El comentario del presidente Francisco Sagasti es, por ello, oportuno y pertinente: “El deporte nos enseña a ganar y a perder con humildad e hidalguía, a ganar con orgullo y perder sin rencor. Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte o de la competencia luego de perder”. Lo cual se aplica a los dos candidatos de segunda vuelta.

Todos coinciden en que el presidente le transmitió un mensaje a Fujimori por su comportamiento post electoral que anuncia que repetirá el show de la pataleta del lustro pasado, con toda la inestabilidad que le produjo al país.

Pero menos perceptible ha sido el mensaje al ganador inminente de la competencia, el profesor Castillo, quien, más allá del comprensible agobio que le debe generar la súbita e inesperada, hasta para él mismo, llegada a la presidencia de la república, no está dando señales de que está tomando decisiones para organizar un gobierno que empezará en solo tres semanas.

Que Fujimori esté tratando de evitar la proclamación para buscar un resultado ‘heterodoxo’, y que el JNE esté diciendo que lo hará antes del 15 de julio –a solo trece días de la fecha inaugural–, puede ser una excusa para que Castillo no aterrice sobre todo lo vinculado al arranque de su administración, pero es solo una excusa irresponsable.

Lo evidente es que Castillo será presidente en solo 21 días y que, hasta ahora, es un misterio sin indicios sobre cómo será su gobierno, ni en cuanto a las personas responsables, ni sobre las políticas públicas que se aplicarán, lo cual crea una incertidumbre que les hace daño al país y a su perspectiva.

Castillo se engolosina con la reforma constitucional, asunto que, siendo relevante, no lo ayudará a gobernar desde el 28 de julio por la tarde, mientras sus groupies se lo festejan y camuflan que él debe hacerse responsable del proceso de vacunación o la política económica, entre muchos aspectos sobre los cuales el ‘pueblo’ tiene derecho a irse informando y no tener que esperar a que se levante el telón para recién saber lo que verá. A tres semanas, el profe todavía no enseña nada, quizá porque él aún no sepa qué enseñar.

