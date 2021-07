Tres cosas son seguras en la vida: la muerte, los impuestos y Perú llegando a semifinales de la Copa América. Lo han vuelto a hacer. Míster Chip.

Ha habido un fraude electoral monstruoso. Alfredo Barnechea.

Estoy seguro de que Keiko ganó la elección. Es como si hubiese habido un asesinato. Hay que encontrar el cadáver y no nos están dejando encontrarlo. No necesito pruebas para decir que hay fraude. No tenemos información para probarlo, pero hay fraude. Daniel Córdova.

Hubo un fraude grotesco. Luis Gonzales Posada.

Una auditoría internacional demostrará que hubo fraude, no tengo dudas. Fernando Rospigliosi.

Nadie de manera seria sostiene que la hija de Alberto Fujimori ha ganado las elecciones. Fernando Tuesta.

Que se deje de hacer pataletas. Flor Pablo sobre Keiko Fujimori.

El presidente Sagasti tiene un problema, no actuó como un demócrata. Enrique Ghersi porque no le dio la razón a la auditoría internacional de Keiko.

Es muy importante lo que voy a decir, que se les quede en la cabeza y el corazón. Esta pelea no termina con la proclamación de un JNE espurio, no vamos a aceptar a un presidente nulo, no vamos a reconocer el fraude, vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones sin fraude, el Perú no se va a rendir ni al comunismo ni al terrorismo. Esta no es una fuerza armada golpista sino constitucionalista. Acá se ha creado una alianza invencible entre civiles y militares. Alfredo Barnechea promoviendo un golpe de Estado.

Sabe que está en el ojo de la tormenta. A cualquier lugar donde vaya le van a faltar el respeto. En mi humilde forma de pensar, todo ha sido orquestado por el señor Corvetto para victimizarse. Eso es una cortina de humo. Jaime Cornejo sobre la agresión al jefe de la ONPE dentro del Club Regatas Lima que preside.

Empieza a darse la impresión de que el fujimorismo pronto cambiará la banderola por la cachiporra. Es evidente que el jefe de la ONPE circulaba por el club, que también es el suyo, sin guardaespaldas, por considerar que no los necesitaba. Era un gesto de confianza en la institución. Mirko Lauer sobre la agresión a Corvetto en el Club Regatas.

