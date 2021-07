Me declaro con la sensibilidad al extremo. Así es y por eso miss simpatía jamás voy a ser. Ni siquiera por asomo podría festejar lo que el grupo celebra cuando hace una supuesta broma sobre el color de la piel o la orientación sexual. Por eso he querido escribir y develar lo que ha originado un post en mi cuenta de face en el Día del Orgullo.

No, no, no. Te has equivocado. Mi discurso no es para congraciarme con nadie. Ni por moda o porque sigo una tendencia. Mi vida (a cada instante) es ser leal con lo que pienso, siento y sueño. Cuando naces en un hogar donde nadie es más que el otro, cuando aprendes a respetar y te enseñan a reconocer tus privilegios a pesar de que te esfuerzas y buscas con lupa tu oportunidad, resultas (sin esfuerzo ni pose) siendo libre para afirmar tus convicciones.

“Orgullo de qué”, me dicen. Y aluden ofendidos (as) a la Biblia y usan términos peyorativos y discriminatorios pretendiendo que es su opinión y se respeta, que hay libertad de expresión. ¿Por qué entonces no respetar el llamado a la unidad, a esa armonía de las diferencias, a la diversidad? ¿Esta, ya de por sí, está descalificada? ¿Por qué nos llenamos de rabia y opinamos denigrando a quienes no son como nosotros o piensan diferente?

Incluso si nos vamos al plano religioso-católico, uno de los mandamientos centrales es “amar al prójimo”. ¿Tiene ese mandato una interpretación oculta o segmentada que los de buena fe no entendemos? Hay que discernir con madurez y corazón. Qué maravilloso sería poner el bien común por delante. Dejar nuestras taras y apelar por la vida en comunidad.

Me sorprende aún (y no debería, dirán algunos) que haya tanto odio que petardee a su antojo. Somos sobrevivientes.