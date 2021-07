Solo un ambiente enrarecido como este, donde políticos que posaban como demócratas se vuelven activistas sin vergüenza del golpe de estado –como Alfredo Barnechea–, podría explicar la confusión de la marina de pretender mellar la libertad de expresión a propósito de una caricatura de Carlín publicada ayer en La República.

Eso implica el oficio de la dirección de información de la marina a este diario por “el uso de nuestro escudo institucional” en la caricatura, por lo cual solicitan “no utilizar la representación de la Marina de Guerra del Perú, afectando la imagen institucional” y “rectificar en un plazo prudencial dicho gráfico”, así como “evitar imágenes en donde se individualiza a esta institución armada, respecto a hechos que ya se encuentran en investigación”.

A la marina le molesta la caricatura en que Vladimiro Montesinos está con los pies encima del escritorio del director del centro de reclusión de la base naval llamando por teléfono, pero lo que en realidad debiera irritarle es la vergüenza real de que el ‘Doc’, efectivamente, se comunicara por esa vía 17 veces para complotar contra la democracia, desde el centro de reclusión supuestamente más vigilado en el país.

Asimismo, la marina se debería avergonzar por no saber que una caricatura es un dibujo satírico que deforma las facciones y el aspecto de alguien, que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto, y que no alcanza a ser aquello que pretende, y que es, como precisa una alerta de IPYS sobre su incomodidad, una opinión de su autor en pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sobre, como en este caso, un asunto de muy alto interés público. Algo que la marina debe saber es que no puede ni debe amenazar.

El que hoy proliferen políticos golpistas, como el ya mencionado aproacciopopulista o unos marinos (r) fachos que no disimulan su entusiasmo por un putsch, no justifica que la gloriosa marina de guerra del Perú se manche con embates antidemocráticos, pidiendo la insólita rectificación de una caricatura.

Carlín, sin embargo, con mucha comprensión, ha rectificado su caricatura de ayer, planteando otra en la edición de hoy en la que se cambia el escudo de la marina por el de Fuerza Popular. No hay de qué, no faltaba más.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.