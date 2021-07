La voz de la Iglesia

La opción por los más pobres está en el centro de la preocupación de la Iglesia católica. Así lo señala claramente el arzobispo de Lima y primado de la Iglesia en el Perú, Carlos Castillo, en entrevista para el portal oficial de la Santa Sede, Vaticano News, y en otras declaraciones a la prensa internacional, después de su visita al papa Francisco en Roma.

Las elecciones peruanas y el aún no promulgado triunfo del profesor Castillo son interpretados por el arzobispo como el resultado de los años de postergación que han soportado los pobres en el Perú y los efectos del neoliberalismo en las economías de quienes menos tienen.

El arzobispo pone énfasis en las desigualdades que azotan a las mayorías empobrecidas, que se han expresado en las elecciones. No es lo mismo ver la realidad desde las zonas rurales que desde las grandes ciudades. En la ciudad -dice- se produce el fenómeno del chorreo, en el que los beneficios de la macroeconomía se trasladan a nivel macroeconómico, pero esta distribución beneficia más a las ciudades que a las zonas rurales.

El prelado de la Iglesia peruana ha sido claro en señalar que los medios de comunicación tienen más influencia en las ciudades, donde también llegan más las campañas que generan miedo. “La propaganda del miedo ha sido muy fuerte: miedo al comunismo, miedo a que van a quitarle sus cosas. En el campo, por el contrario, la realidad manda”.

Para el arzobispo, el virtual presidente Pedro Castillo es una persona mucho menos peligrosa de lo que se dice. “Es muy grave satanizar a una persona con eslóganes, como se hizo con Biden”. En este momento, sin duda, hay sectores que no quieren que el señor Castillo pueda gobernar. Pero no es legítimo considerar esto si ganó la elección, porque hay una votación que es límpida, que está bien hecha, como han felicitado organismos e instituciones. “Ya quedó demostrado que no hubo fraude”.

El análisis del arzobispo Castillo se alinea al ‘Fratelli tutti’, la encíclica del papa Francisco. “Hay que actuar en función de los últimos de la Tierra, si no hay ese horizonte, se pierde entonces la capacidad de actuar en un sentido global para que todos puedan ser beneficiados y, por lo tanto, eso requiere sentido del pequeño, de los últimos, de los insignificantes, de los descartados”.

Nos sumamos a las frases del arzobispo Castillo en relación al momento actual y el futuro para nuestro país, “no nos dejemos robar la esperanza y hoy todos somos una esperanza para el Perú”.