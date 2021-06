Seremos respetuosos de esta constitución. Pido a Julio Velarde para que su trabajo sea permanente, coherente, frente al BCR. Pedro Castillo.

La única deslegitimación posible podría darse si se crea una hoja de ruta y que no se aplicara el programa de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría. Vladimir Cerrón.

Ellos tienen una relación orgánica, no hablan todos los días, pero sí hay una comunicación, no se han distanciado. Congresista electa de PL Betssy Chávez sobre Castillo y Cerrón.

Se pueden hacer muchas cosas con un gobierno progresista de izquierda con este capítulo económico. ¿Es indispensable cambiar el capítulo económico para cambiar la política económica? No. Pedro Francke.

El sector empresarial sigue con sus negocios con normalidad, pero también hay una especie de ‘esperar y ver’ esos primeros anuncios, esas primeras señales. Oscar Caipo, presidente de Confiep.

El principal problema al que se enfrenta la economía no es la inflación, sino el desempleo masivo. Oscar Dancourt.

La definición de Keiko Fujimori como mal menor en la elección rápido ha pasado a ser una mala broma. Mirko Lauer.

No son peruanos, porque acá solo viven demócratas, y los comunistas no son peruanos. Jorge Montoya.

No pretenden defender el voto de Keiko Fujimori, sino robar los votos de Pedro Castillo. Julio Arbizu.

Yo no le he dicho ladrón, le he dicho que no se porte como ladrón. Lourdes Flores sobre el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, luego de que le dijera: ‘No seas ladrón y entrega el padrón’.

Habló el imperio norteamericano. Ese al que tanto detesta la izquierda. En particular la sudaca. Luis García Miró Elguera sobre el aval del gobierno de EE.UU. a la elección peruana.

Al principio, todos son neutros, pero conforme pasan los días, los medios toman posiciones. Bernardo Roca Rey sobre los medios en las elecciones.

Estos meses de incertidumbre, cuando sabemos quién será nuestro próximo presidente, pero no cómo será nuestro próximo gobierno. Alonso Cueto.

El Perú sufre el virus de la desunión y la pandemia. Francisco Sagasti.

Es una bomba atómica en el poder electoral. Lourdes Flores sobre la carta del ‘declinante’ magistrado Arce.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.