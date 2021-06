Releo cartas de amigos fallecidos, algo que nunca se me ocurrió hacer mientras vivían. Ahora las miro, y lo primero que me pregunto es qué destino habrán tenido las cartas que yo les envié. Es evidente que hay allí el intento automático de rescatar una conversación perdida. Es posible que nunca pueda recuperar esa parte de mi voz epistolar.

La correspondencia que viajaba sobre papel era más que un diálogo, sobre todo entre la gente de las letras. En algunos casos era el registro de una relación que se iba sustituyendo a eso que hoy llamamos lo presencial. Las cartas eran guardadas, con plena conciencia de que eso las vinculaba a un género literario.

La norma era conservar todas las cartas personales recibidas (mi caso), y la excepción era pasar a la mayoría de ellas al tacho apenas leídas. Quizás esto último era un reconocimiento a lo efímero del intercambio, entendido como parte de su sentido y de su encanto. Cartas que en efecto llegaron, pero que no se quedaron.

A partir de un momento las cartas guardadas pasaron a ser una reliquia tecnológica. Conservar cartas era condenarlas al envejecimiento. En muchas de las que ahora releo el autor está allí, pero el contexto en que se originaron se ha desdibujado por los bordes. La fecha sigue siendo la misma, pero ya es otra carta la que estamos leyendo.

Pero no se me ocurre una mejor ayuda para recordar antiguos afectos. Ciertamente no los correos electrónicos que quedaron sin borrar en la computadora, casi todos breves y utilitarios, como postulando una relación al paso. Nada realmente que guardar allí. Aunque hay quienes imprimen y pasan este tipo de texto a la colección.

Luego de un siglo de timidez en la publicación de cartas entre personajes de la cultura peruana, acaso porque el género se veía como algo íntimo, los editores empezaron a codiciar tales intercambios. Así, las cartas del pasado empezaron a ser cada vez menos privadas, y más bien como el complemento de una biografía pública.

¿Qué hacer, entonces, con las cartas de los amigos fallecidos? Alguna vez la princesa Bibesco escribió que “Cuando una carta prolonga una presencia, eso está bien; pero cuando se vuelve una codificación de la ausencia, resulta intolerable”.