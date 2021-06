El Perú debe dar vergüenza hoy. Afuera no cesan las expresiones sobre la corrección de la elección, mientras dentro un grupo cada vez más pequeño, pero también más gritón, sigue con la balada del fraude que está en sus cabezas, temores y prejuicios, sin ocultar su entusiasmo por un golpe de estado, antes o después del 28 de julio.

Se movilizan, buscan paralizar al JNE, militares (r) sacan comunicados –otro más ayer– de aire antidemocrático, y exigen más auditorías a la OEA.

Pero la OEA responde que todo está en orden, como Transparencia, el departamento de estado y el comité de asuntos exteriores de la cámara de representantes de Estados Unidos, la UE y sus estados miembros, o gobiernos como los de Canadá y el Reino Unido.

No es que el gobierno de Pedro Castillo no genere desasosiego. Lo poco que dijo en la campaña preocupa y hasta ahora no dice mucho. “Estos meses de incertidumbre, cuando sabemos quién será nuestro próximo presidente, pero no cómo será nuestro próximo gobierno”, escribió ayer Alonso Cueto.

Hace más de una década, conversé en su oficina con el canciller de Singapur, y me contó que le gustaba mucho el Perú, donde había estado tres veces e, incluso, pasó su luna de miel. “Pero lo que me sorprende de Lima es que las residencias de la gente rica tienen muros muy altos, como si creyeran que un día puede ocurrir algo muy peligroso”.

Frente al triunfo ya obvio de Castillo, algunos reaccionan como si ese momento ya hubiera llegado. Y en su desesperación, Fuerza Popular y aliados llaman al golpe. “La definición de Keiko Fujimori como mal menor en la elección rápido ha pasado a ser una mala broma”, comentó ayer Mirko Lauer.

En contraste, instituciones y gobiernos de fuera que no parecen entusiastas con las ideas de Pedro Castillo reiteran lo obvio: el principio de que gana la elección el que recibe más votos.

Pues ajustadamente más votos es lo que, guste o no, logró Castillo el 6 de junio. El Perú decidió como la gran Mae West: “Entre dos males, siempre escojo el que nunca había probado antes”.

Pues eso se debe aceptar, y ahora todos tratar de que su gobierno salga lo mejor posible, en vez de derribarlo incluso antes de que hable, que ojalá sea pronto para reducir la incertidumbre.

