Los nuevos vladiaudios son un festival del recuerdo modificado. Otra vez Fernando Olivera presenta material que se trae abajo un capítulo de la corrupción, solo que ahora estamos ante una conspiración que se chispoteó. Pero si el destape es 100% cierto, deja al desnudo los vericuetos de la desesperación por tumbarse las elecciones.

No está claro si los dos contactos de Vladimiro Montesinos son mensajeros que traen un encargo de las alturas, o si son espontáneos que han visto una oportunidad. Pero si timbraron a la Base Naval buscando algo de la vieja sabiduría, ciertamente la encontraron: repartir millones al JNE, para que este haga lo que le ordenan.

Este diseño de complot arroja sombras sobre Luis Arce, candidato a haber recibido uno de los US$ 3 millones de la historia. Pero los audios no informan sobre si todo ese dinero llegó a ser ofrecido a los miembros del JNE, o si solo existió en los consejos de un especialista en usar billetes para romperles la mano a altos funcionarios públicos.

Que los interlocutores hayan tramitado sus consultas por teléfono sugiere que estamos ante un par de amateurs sin acceso directo a Montesinos. El propio Doc, que algo sabe de grabaciones, aparece como un gurú desesperado por volver a impartir consejos como en los viejos tiempos, pero ahora sin fijarse mucho en los detalles.

Quizás Montesinos no tenía problemas en ser grabado, o grabó él mismo. Si la cosa funcionaba, los audios serían el testimonio de sus buenas artes. Si la cosa no despegaba, quedaría constancia de las inconveniencias de no escuchar sus consejos. En cualquier caso, una bienvenida reaparición en las grandes ligas del lado oscuro de la política, 20 años después de su captura en Caracas.

¿Quién grabó los audios? ¿Montesinos mismo? ¿Un marino antifujimorista de la Base Naval? En algunas explicaciones quien graba es Pedro Rejas (no confundir con Pedro Rojas), el miembro de la dupla que habló con el preso. Pero es evidente que él no habría sido el único que estaba grabando la comprometedora, y prometedora, conversación.

Los audios difundidos por Olivera no van a tener el impacto del video que este reveló en el 2001, y que precipitó la caída de Alberto Fujimori. Pero sí dan cuenta del ambiente cívico en que se mueven los intentos de golpe contra estas elecciones.