El que siete de cada diez peruanos desaprueben la actuación posterior a la votación de Keiko Fujimori es una expresión inequívoca del declive del respaldo ciudadano al reclamo que ella ha planteado para revertir lo que ya es imposible de impedir: que un modesto político de Chota, el profesor Pedro Castillo, le infligió su tercera derrota consecutiva de segunda vuelta.

IEP identificó que 69% desaprueba cómo ha actuado Keiko Fujimori tras la votación y que 23% la aprueba. Es un rechazo alto que ocurre en todas las regiones, incluyendo Lima Metropolitana (61%), donde la candidata de Fuerza Popular fue más votada.

El motivo parece estar en otra pregunta de la misma encuesta que inquiere sobre las denuncias de FP sobre los resultados de la segunda vuelta, encontrándose que 53% cree que no tienen razón y que solo es una estrategia para no reconocer los resultados, mientras que 12% cree que tienen algo de razón pero que eso no alcanzará para afectar el final de que el ganador es Pedro Castillo.

Si se tiene en cuenta que Castillo obtuvo un poquitito más del 50% de la votación del domingo 6 de junio, eso quiere decir que hay un segmento importante de la ciudadanía que no obstante haber votado por Fujimori, ahora critica su actuación después de ese día.

Eso implica que un sector importante del país considera a Keiko Fujimori una mala perdedora, y que ella estaría reincidiendo en la majadería de arruinar la perspectiva del país por una pataleta persona, dedicándose a demoler la institucionalidad con el perjuicio de todos los peruanos.

La responsabilidad de la pesadilla institucional del lustro político pasado tiene, en el recuerdo de la mayoría de peruanos, el rostro de Keiko Fujimori, que es la razón por la que, al fin de cuentas, perdió la elección 2021 al punto que el antifujimorismo llegó a ser solo la mitad del antikeikismo.

Y lo que está haciendo ahora Keiko Fujimori con su criticado desempeño postelectoral parece ser, para siete de cada diez peruanos, un déjà vu del lustro pasado, es decir, estar dispuesta a todo, incluyendo reventar la débil democracia peruana para resolver sus problemas personales. Así las cosas, su reclamo sobre la votación parece tener poco ‘millage’ por delante.

