Una de las características de las políticas pospandemia (¿habrá llegado ya?) es la iniciativa de recaudar mayores impuestos para financiar la reactivación económica. Por eso el reciente acuerdo de los ministros de finanzas del Grupo de los 7 sobre una tasa de impuesto efectiva mínima global de “al menos” el 15% para las grandes empresas multinacionales.

Dice José Antonio Ocampo (ex secretario ejecutivo de la CEPAL) que la iniciativa ha sido llamada “revolucionaria, histórica y global” (1). Claro, por fin se pone el acento donde siempre debió estar. Estas empresas se domicilian en los “paraísos fiscales”, como Gran Caimán, Luxemburgo, Bermudas, Bahamas, donde se pagan menos impuestos.

Hace años que en la OCDE se discute el “cómo” permitir que las utilidades provenientes sobre todo de los países en desarrollo (PED) puedan ser rastreadas adecuadamente para que paguen los impuestos, allí donde corresponde pagarlos.

Pero hay limitaciones. La primera: esa iniciativa debería reflejar los intereses de todo el mundo, incluidos los PED y no solo de los 7 grandes. Pero eso no está sucediendo, pues, de un lado, la tasa del 15% es reducida (Biden propuso 21%) y, de otro, porque la mayoría de los ingresos tributarios adicionales se destinarían a los países de origen de las multinacionales (mira tú) y no a los países donde estas realizan sus actividades y generan utilidades, o sea, los nuestros.

El gran problema, dice Ocampo, es que los PED dependen fuerte de los impuestos a las empresas y, por tanto, se han visto más afectados por la evasión fiscal de las multinacionales, lo que “ha generado pérdidas de ingresos para estos países de, al menos, US$ 240,000 millones cada año”, casi el PBI anual del Perú.

Esta evasión proviene de la “planificación fiscal” realizada por las grandes empresas, que consiste en buscar todos los resquicios legales posibles para pagar menos impuestos. Esa es la elusión tributaria que Donald Trump practica en el propio Estados Unidos y (no solo) las multinacionales en nuestros países.

Anotemos que, aquí sí, la “planificación” tiene carta de ciudadanía. No se le condena, como sí se hace cuando el Estado quiere “planificar” la inversión pública para el desarrollo. Solo hace poco en el Perú se aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, pero siempre es el MEF quien tiene la última palabra. Lo mismo sucede con la planificación de la matriz energética para el mediano y largo plazo, pues choca con los intereses de los dueños de la molécula de los hidrocarburos y de la energía.

Hay más. En Perú, a diferencia de los países vecinos, no existe una estadística confiable sobre los montos de la inversión extranjera directa (IED). La de Proinversión es un mamarracho pues solo considera la inversión que decidan registrar los inversionistas. Así, para Proinversión el stock de IED registrada en el Perú apenas llega a US$ 26,800 millones al 2020.

Quien sí registra “toda” la IED es el BCR. Stock en el 2020: US$ 116,000 millones, 4.5 veces más que Proinversión. ¡Qué les parece! Pero, “lamentablemente, los datos del BCR no ofrecen un desglose de las inversiones por país de origen, ni incluyen indicaciones más detalladas de las actividades económicas a las que se destinan tales inversiones” (Informe sectorial sobre inversión europea en el Perú, MATPerú, noviembre 2020, p. 28). Agrego: tampoco incluye la data sobre el domicilio de los inversionistas. Y muchos están… en los paraísos fiscales.

Para terminar, hay críticas a los acuerdos del G-7, pero van en la dirección correcta. Nos toca, por tanto, ponernos al día con la “nueva normal pospandemia”. Eso comienza por combatir la elusión tributaria y en tener una buena política pública sobre la IED, para saber quiénes son y dónde se domicilian los inversionistas.

