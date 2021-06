Crece la pugna ‘no al fraude’ versus ‘no te robes mi voto’, pero no debe olvidarse la tarea crucial de organizar un traspaso ordenado entre el gobierno que se va del presidente Francisco Sagasti, y el que se declare ganador de la elección por parte del JNE como última instancia inapelable.

Lo más probable es que sea el gobierno de Pedro Castillo, aunque es obvio que se debe esperar la proclamación del JNE para iniciar la transferencia.

Esta consiste en el traspaso ordenado de la información relevante sobre la agenda importante, por sectores e instituciones, y es crucial para asegurar la marcha del sector público e impedir, más allá de los cambios de enfoque que, comprensiblemente, pretenda introducir la nueva administración, la discontinuidad en asuntos claves.

El más urgente en el momento actual está en salud, especialmente la vacunación contra la pandemia, en lo que no debe haber ningún bache que detenga la salvación de vidas.

Tiene razón el ministro de salud, Óscar Ugarte, cuando sugiere que “el equipo técnico de la vacunación que está trabajando y que ha asumido y adquirido toda la experiencia debería mantenerse para que no se produzca un bache ni nada en el proceso”.

En la misma dirección, pero más enfática y con mucha razón, la especialista en políticas públicas de salud y presidenta de Videnza, Janice Seinfeld, ha señalado que “el coordinador de salud del plan de gobierno de Perú Libre, Hernando Cevallos, ha declarado que están abiertos a escuchar al ministro de salud, Óscar Ugarte. Esto no debería siquiera entrar en discusión. Tiene el deber de escucharlo, y cuanto antes”.

El plan en marcha, que se está acercando a 200 mil dosis aplicadas por día, apunta a que al final de este año se haya vacunado al 65% del total de la población sin contar niños ni adolescentes.

Ojalá que eso no lo impida la desorganización que aún se percibe en Perú Libre, especialmente por los reparos que Vladimir Cerrón no se cansa de poner para destacar la vigencia de su ideario/plan de gobierno en el que, dicho sea de paso, no había ninguna mención a la pandemia. Sería tremenda irresponsabilidad del nuevo gobierno la alteración del programa de vacunación porque así lo ordena el patrón de Junín.

