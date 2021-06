Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

James Wan, vigente director prodigio del terror, tenía descuidada la franquicia de Saw (El juego del miedo), de la cual fue co-creador en su natal Australia allá por 2003. Con ocho películas alrededor de la cacería del “Jigsaw Killer” y sus discípulos, Saw es una de las 10 franquicias de terror más taquilleras de la historia, por encima de los filmes de Depredador, Halloween y Pesadilla en Elm Street. Una segunda franquicia también creada por Wan, el universo de “El Conjuro”, es la segunda más taquillera, apenas debajo de Godzilla.

Espiral: El juego del miedo continúa (Spiral: From the Book of Saw en inglés) sirve de noveno filme en la serie, sin ninguno de los protagonistas de las anteriores. En esta nueva historia con nuevo elenco y nuevo aprendiz de Jigsaw, el detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) deberá resolver una serie de homicidios en forma de torturas al estilo de Jigsaw, y contará para ello con la ayuda del detective junior William Schenk (Max Minghella). Zeke tiene problemas con sus compañeros de trabajo y vive bajo la sombra de su padre, el retirado jefe Marcus Banks (Samuel L. Jackson). Cuando las nuevas víctimas empiecen a llegar, una maquinaria de intrigas correrá en paralelo al interior del recinto policial.

Darren Lynn Bousman, quien firmó las cintas II, III y IV de El juego del miedo, dirige Espiral actualizando el lenguaje visual de la franquicia y rindiendo uno que otro homenaje a las primeras entregas. Pero hay un desbalance narrativo que pone todo el peso de la visceralidad gore al inicio y luego desciende a una cinta policial que combina ideas de Seven: Pecados capitales (1995) con tintes de Día de entrenamiento (2001). Zeke se presenta como una reinvención del detective David Tapp (Danny Glover), cazador de Jigzaw en las cintas previas.

Rock sorprende. Es un comediante famoso de voz chirriante que nos convence de que puede actuar: inyecta a su personaje el cinismo de un cuarentón descreído de la vida que atraviesa por un divorcio. Jackson, de quien siempre se espera que grite “motherfucker!” en pantallas, provee una dimensión dramática a un rol limitado y mal dibujado. Minguella cumple y poco más que eso.

Como todas las cintas del universo Wan, el terror pop de Espiral viene con un montaje frenético junto a un gore sofisticado de resultados extremos. Las explicaciones, como siempre, serán enrevesadas y tiradas de los pelos, con cabos sueltos que garantizan una próxima entrega. Espiral no es la mejor ni la peor de la serie.

Tampoco es que pidamos demasiado.

La herencia de Jigsaw. Chris Rock deja la comedia y sorprende en esta cinta de terror pop. Foto: difusión

