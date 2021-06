El mayor riesgo de la inminente presidencia de Pedro Castillo es que no dé la talla y su gobierno sea un desmadre que frustre a la mitad más pobre del país que votó por un candidato que no mostró plan ni equipo, pero sí generó, algo que no es poca cosa, la ilusión de ser alguien cercano a los que menos tienen con el lema simple, pero muy potente, de ‘no más pobres en un país rico’.

Debe contarse, sin duda, hasta el último voto, aunque es evidente que la agonía de la candidatura de Keiko Fujimori ya es cuestión de un par de semanas, pero este período no parece estar siendo aprovechado por Castillo para organizar su próximo gobierno.

El ‘balconazo’ que dio al día siguiente de la votación acompañado de Pedro Francke y Hernando Cevallos fue positivo como expresión de eso que hoy se conoce como ‘moderación’ y que no es otra cosa que indicios de que Castillo se va alejando del plan preparado por Vladimir Cerrón para estatizar y nacionalizar buena parte de la economía, prohibir las importaciones y liquidar la libertad a de expresión.

Plan que Castillo registró con su candidatura en el JNE y repitió por cuanta plaza pasó en la segunda vuelta.

Creerles a los políticos es ingenuidad, y a los candidatos, tontería, por lo que nadie debe sorprenderse de que, apenas al día siguiente de la votación, Francke anunciara que no se estatizaría, nacionalizaría, prohibiría importaciones o confiscaría ahorros.

Pero hay motivos para la duda. Primero, que Francke sea hoy una expresión de confianza sobre un manejo prudente de la economía solo es una ratificación de ‘la teoría de la relatividad’ por ser alguien que ha sido , desde hace tiempo, un jefe de barra a la inestabilidad regulatoria. Comparado con Cerrón o Juan Pari, por supuesto, pero…

Segundo, están en duda las convicciones reales de Castillo sobre políticas públicas, por lo que no extrañaría que siga cambiando de ideas durante todo su gobierno, así como de equipo.

Tercero, su deslinde de Cerrón ha sido muy débil y hasta anecdótico.

Y, cuarto, Pedro Castillo habla poco y explica nada, solo pronuncia arengas, y no aprovecha oportunidades, como la reunión con la prensa extranjera de ayer, para ir aterrizando sus ideas de la nube en la que están ahora.

