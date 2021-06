Richard Nixon murió creyendo que nunca se harían públicas las grabaciones de sus conversaciones privadas en su despacho de la Casa Blanca. Durante el proceso del famoso caso Watergate, la justicia ordenó que entregara las cintas del sistema que había sido instalado en la Oficina Oval y que se activaba automáticamente al sonido de una voz. Las transcripciones de los diálogos que dejaron en evidencia que había ordenado acciones de espionaje contra sus enemigos políticos, y había dispuesto pagar sobornos a sus cómplices a cambio de su silencio, lo obligaron a renunciar a la presidencia, el 9 de agosto de 1974. Pero en esa ocasión salió a la luz solo una parte de los audios. Al día de hoy, han sido desclasificadas 3.700 horas de las conversaciones de Nixon, y, ciertamente, tuvo fundados temores de que algún día se conocieran.

En la película Nixon: en sus propias palabras (HBO), el documentalista Peter Kunhardt, a partir de las conversaciones desclasificadas del trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, presenta un retrato devastador nunca antes visto de un jefe de Estado. Mentiroso, racista, xenófobo, antisemita, homofóbico, misógino e inmoral son algunos de los calificativos que surgen de sus diálogos con sus más cercanos colaboradores, aunque no todos sabían que estaban siendo grabados, como Henry Kissinger. El director Kunhardt divide por temas la narración, como la guerra de Vietnam, los papeles del Pentágono, los históricos viajes a Beijing y Moscú en plena Guerra Fría y, por supuesto, el caso Watergate. Sin embargo, hay un tópico que cruza todos los episodios: su pertinaz, incansable y obsesivo odio a la prensa. ’'La prensa es el enemigo. La prensa es el enemigo. La prensa es el enemigo’', se le escucha decir a Nixon como un poseso. Y a su consejero especial, Charles Colson —conocido en su época como ’'el hijo de puta del presidente’' porque se encargaba del trabajo sucio—, lo instruyó: ’'Sigue atacando a la prensa. Continúa demoliendo su credibilidad’'. Por supuesto, Nixon no se refería a toda la prensa sino a la que criticaba, investigaba, fiscalizaba sus actos, como corresponde. La otra prensa, complaciente, uniforme, sosa, no le importaba. Donald Trump actuaría de la misma manera, pero no en secreto sino en público, mediante sus redes sociales. ’'La prensa es el enemigo del pueblo estadounidense’', escribió en un tuit.

Lo que pasó fue que tanto Nixon como Trump querían que la prensa publicara una versión alternativa de los hechos según su conveniencia. Rechazaban las noticias verificadas por los periodistas que no calzaban con su propio relato de los hechos. Reclamaban una prensa monocorde, genuflexa y servil, que publicara que había fraude donde no existía. La verdadera prensa es la que disgusta a los poderosos, en público o en privado.