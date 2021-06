Hace mucho tiempo que los políticos dejaron de ser sujetos de emulación, es decir, modelos a seguir. Y pese a que se les reclama trascendencia en su actuar, por aquello de que la “política es una vocación” (Max Weber), la verdad es que hoy pesan más el carisma y la popularidad para escoger quien te represente.

Sin embargo, la incertidumbre que vive el Perú, transcurrida ya una semana de la segunda vuelta electoral, podría ser un momento ideal para reclamar a ambos contendores conductas más desprendidas que nos permitan volver a la sustancia misma de lo que implica ejercer cargos de responsabilidad pública.

Probablemente, esté pecando de ingenua, pero no hay peor intento que el que no se hace. Más aún cuando la ética de quienes se disputan la máxima magistratura del país no facilita lograr conductas responsables, tendentes a eludir la furia social.

La responsabilidad política alude al término anglosajón accountability, que es hacerse responsable de los propios actos ante la ciudadanía. Existe accountability cuando se es funcionario público; y en el caso particular de quien persigue gobernar una nación, con mayor razón.

Dicho esto, cabe preguntarse si los aún candidatos presidenciales están siendo responsables con sus acciones en torno a todo el proceso de revisión del proceso electoral, que no solo alimenta la incertidumbre que nos envuelve, sino sobre todo que viene exacerbando con obstinada constancia, la confrontación social.

Los filósofos estoicos describían a un político como un “cosmopolita”, alguien que definía su bienestar personal con base en el bienestar de la gran polis. No creo estar siendo ingenua de nuevo, si invoco esta definición para los candidatos de segunda vuelta. Solo persevero en el intento de reclamar mejoras a la oferta de lo que hoy se nos ofrece, pese a la evidente improvisación.