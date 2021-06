Al momento que escribo estas líneas aún no tenemos resultados finales de la segunda vuelta electoral en el Perú. Pero sí hay datos generales que podemos y debemos pensar.

Una división clara de la votación del país, “clarinada de alerta” como dijo el presidente Sagasti, pero no es algo nuevo lo que vemos, es muy profundo en su forma de presentarse, real, y de hace décadas. Somos múltiples países en un solo país, no solamente diferentes modos culturales y pueblos, sino distintos desarrollos económicos.

Estas desigualdades económicas no se reflejan en el macro donde hemos podido mejorar y ser del top mundial en control macroeconómico, pero en el despliegue de los beneficios económicos para todos y todas no hemos podido distribuir los beneficios de la bonanza económica. Y es que no significa que no se haya intentado, la costa peruana, sobre todo la agroindustrial, ha mejorado su calidad de vida, disminuido la pobreza extrema y la pobreza en general.

Pero la pandemia, igual que reflejó nuestra poca penetración de transformación digital, también mostró la problemática de la desigual distribución económica. No significa que tengamos que poner todo en una bolsa y repartir (una visión simplista que desconoce la labor de las personas y las organizaciones), significa que debemos encontrar mecanismos de generación de oportunidades, de formalización, de integración económica y sobre todo de respeto de derechos para todos por igual.

El reto que viene, más allá de quien gobierne, es cerrar esta larga brecha económica con altos impactos sociales y culturales, que se refleja en la votación. Como me dijo una buena amiga, a quien se elija será presidente de todos y todas, y se ha de establecer una vigilancia ciudadana sobre todo lo ganado y que haya un respecto irrestricto de los derechos humanos y fortalecimiento de nuestra débil institucionalidad democrática, pero, sobre todo, reconociendo nuestra diversidad y la necesidad de integrar y no dejar de ser un solo país: el Perú.