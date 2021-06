No la he tenido tan fácil en la vida, pero es evidente que mi extracción social y económica pertenece a los sectores más privilegiados de la sociedad. Nunca pude ponerme anteojeras y no mirar a mi alrededor, ser consciente de mis ventajas competitivas solo por el hecho de haber nacido donde nací. Tempranamente entendí que no disfruté de mejores oportunidades que la gran mayoría de mis compatriotas debido a un esfuerzo que me haga merecerlas, sino que fueron producto absoluto del azar. Es tal vez por esto que encontré en el periodismo el mejor espacio en donde no solo podía conocer la realidad peruana, mirarla a los ojos, entenderla, sino que también podía contribuir a denunciar las desigualdades, las injusticias y reflexionar sobre ellas, sus causas y, de pronto, propiciar su progreso. Suena muy romántico, pero así he tratado de hacerlo durante mis 20 años de carrera.

Aun a una persona como yo, que se considera centrista, ni de derecha ni de izquierda, que huye del pensamiento dicotómico y procura escuchar todas las posiciones, a menos, eso sí, que estas colisionen con la anticorrupción, con los derechos humanos, los derechos de las minorías o el racismo, frente a los cuales uno no puede ni debe ser neutral.