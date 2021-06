Ayer el Perú logró culminar su primer proceso electoral en el marco del bicentenario de su vida republicana. No han sido fáciles estos meses. Todos los peruanos nos hemos visto inmersos en una polarización encarnizada que ha mellado fuertemente la oportunidad de definir pactos mínimos de convivencia democrática. Hemos perdido una gran oportunidad.

Primó la furia, ante todo. Y esa furia, nos llevó a tener que escoger entre dos malas opciones: dos candidatos que no creen en el Estado de derecho y sus instituciones, dadas sus acciones y sus dichos presentes y pasados.

No nos engañemos, el sufragio de ayer no es una convalidación de comportamientos contrarios a las instituciones democráticas. No es una condonación.

Quien se proclame ganador de la contienda ha de entender que su asunción al poder se produce en medio de una ciudadanía que desea vigilar y si es necesario, castigar.

Ya hemos visto cómo han puesto contra las cuerdas al poder formal, miles de peruanos, en marchas y revueltas que son expresión de un empoderamiento creciente. Entonces, ¿por qué no habría de suceder de nuevo?

Y, por otro lado, hay una clara conciencia de observancia a las instituciones democráticas, tales como el Poder Judicial y sus resoluciones.

Además, dado lo particular de las elecciones 2021 en el Perú, hemos generado un intenso interés de la comunidad internacional, que también es otro foro de vigilancia, que el próximo Ejecutivo no debe soslayar. Porque como bien ha sugerido en Twitter José Miguel Vivanco –Human Rights Watch–, la comunidad internacional debe estar alerta ante cualquier vulneración a democracias como la peruana, que son aún islas de institucionalidad en una región más desigual y pobre ahora por efecto del C19.

Vigilar y castigar, ese es el nuevo rol de la ciudadanía peruana, y que tiene en los medios digitales unos instrumentos idóneos para influir y movilizar a la sociedad civil.