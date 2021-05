Por Diana Miloslavich

Al comienzo de la campaña electoral algunos/as periodistas incluían preguntas, como: ¿está a favor del aborto? ¿Está a favor de derechos para la comunidad LGTBI? Luego las preguntas fueron desapareciendo conforme pasaban las semanas, estábamos en la primera vuelta.

De pronto, en la segunda vuelta las preguntas desaparecieron. Terminamos con detectar solo algún uso del lenguaje inclusivo, o la mención que se hiciera sobre los 188 feminicidios en el reciente debate técnico.

Un conjunto de organizaciones de mujeres convocadas por el JNE, PNUD, Transparencia, la campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso”, IDEA, Mesagen participamos activamente por construir una Agenda por la Igualdad con diez puntos, que ha sido presentada a todas las bancadas electas y las organizaciones políticas en la primera vuelta.

Resaltaré la referida a la educación, ya que el tema no fue incluido en el debate técnico. Destaca la necesidad de “implementación de políticas sobre derechos sexuales y reproductivos, abarcando la educación sexual integral intercultural que erradique el embarazo infantil, evite la maternidad adolescente y brinde acceso efectivo a métodos anticonceptivos y anticoncepción oral de emergencia”.

Hace unos días, Cladem llamó la atención de los 85 partos de menores entre 11 y 14 años y de 2 de menores de 10 años, víctimas del abuso sexual durante el mes de abril. Y califica que en estas condiciones este tipo de embarazo es tortura. El registro del MIMP publica mensualmente esta información alarmante.

Feministas por la Democracia ha señalado en un comunicado que “tenemos una Política Nacional de Igualdad de Género y estamos por conseguir un Sistema Nacional de Cuidados que ponga al centro la vida. Contamos con el enfoque de género en la educación y lineamientos sobre educación sexual integral que garantizan nuestros derechos y buscan disminuir el embarazo en adolescentes y en menores víctimas de abusos sexuales. Hoy corremos el riesgo de que lo avanzado en términos de institucionalidad de género y vida democrática se pierda”.

Esperamos que en el último debate se incluyan preguntas precisas sobre qué es lo que piensan hacer en un próximo gobierno con las políticas de igualdad de género, qué ya tenemos y qué nuevos cambios proponen.

Ampliar los programas sociales creados en anteriores gobiernos no es suficiente, sino la pandemia no nos hubiera encontrado tan desprotegidas a las mujeres, niñas y adolescentes. Los enfoques de género e interculturalidad han sido grandes avances a nivel global para mirar que las desigualdades tienen diferentes impactos en la vida de hombres y mujeres. Así como en las poblaciones indígenas, afroperuanas y en la comunidad LGTBI. Un enfoque territorial es bueno, pero no solo, sino se suman o intersecan otros enfoques. Sin dejar de lado sin duda los derechos humanos.

Por último, señalar que las familias son importantes, pero los miembros de esa unidad familiar tienen derechos, responsabilidades que debieran ser compartidas, y que una orientación familista que no reconoce a cada uno de sus integrantes no ayuda para salir de la crisis en la que nos encontramos. ¿O no es cierto que el confinamiento aumentó el abuso y las violaciones a menores confinadas en su ámbito familiar? ¿Quiénes se llevaron la peor parte en la pandemia? Fueron las mujeres cuyo trabajo doméstico y de cuidado aumentó al hacerse cargo de quienes contrajeron el covid-19, apoyaron a sus hijos, hijas en sus tareas educativas. ¿El machismo desapareció?

No solo no se puede pronunciar la palabra género, sino que el machismo ha desaparecido en los debates y en los medios de comunicación y redes. Por último, recordarles que hay mujeres, niñas, adolescentes, trabajadoras, maestras, campesinas, artesanas, productoras, médicas, enfermeras, artistas, etc., que están siendo invisibilizadas. Y que no hay que promocionar la igualdad, sino hay que garantizarla si queremos salir de la crisis económica, sanitaria, social, cultural en la que nos encontramos. Sin las mujeres, es imposible fortalecer la democracia y es inviable salir del desastre en el que nos encontramos. ¿Es tan difícil entenderlo?