¿Tendremos tiempo para acercarnos al Perú que desconocemos? ¿Se hará real el sentimiento por los otros alguna vez? ¿Seremos empáticos y justificaremos realmente nuestro discurso pensando en quienes no son como nosotros o viven realidades adversas desde siempre? ¿Será que afinaremos nuestra sensibilidad y ampliaremos la mirada más allá de nuestras narices? ¿Seguiremos creyendo en aquellos voceros que hablan desde la comodidad y el privilegio? ¿Escogeremos levantar banderas a favor de nuestros intereses personales y exigir respeto a nuestras oportunidades cuando hay miles de gentes que no han atrapado ninguna porque para ellos no existen?

Aprendamos. Reconozcámonos. Afirmemos nuestra identidad redescubriendo quiénes somos y dónde vivimos . Escudriñando en mi papel protagónico de migrante, de recién llegada a Lima a finales de los ochenta, comparto lo que escribí y, a pesar del tiempo, mi sentimiento es el mismo.

Cada piedra fue importante

Quitamos la maleza para saber nuestros secretos

Esos que la historia no registra en sus papeles

Y sin embargo sentimos más cerca que el recuerdo//

Aunque lo real derrumbe estos sueños

Y tengamos que buscar sarcófagos

O árboles enormes para esconder las balsas//

La maleza fue apartada de la piedra

Mientras los danzantes de Levanto

Describían el zigzag de los muros

Y rostros gruesos y lejanos nos remitían al pasado

A los Sachapuyos construyendo el Kuélap//

Al camino rugoso a los valientes

A los que no están, pero quedaron

Y es que el ritmo de la vida se siente en altura

En este cielo azul gris y leña cortada en 2

Juanes calientes

¿Ves cómo quitamos la maleza?

Ahora los rombos de la muralla nos significan

Este poncho rojo hilado por la abuela

Se acomoda en la palmera guardiana de estas rutas//

Cada piedra fue importante

Las tunas

Los helechos

El suelo fragmentado

Nuestras sombras

El temor//

Preparemos la pócima de viaje y acabemos con el manto blanco

Esta otra versión de la página olvidada de los libros