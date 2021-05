En el 2020, la pobreza aumentó 9.9% con respecto al 2019, con lo cual los pobres son ahora el 30.1%, cifra que nos retrocede al 2010. Recordemos que se considera pobres a las familias de 4 personas que no logran gastar 1,440 soles mensuales.

La pobreza aumentó sobre todo en las ciudades, donde se concentró la paralización de actividades y el confinamiento. De los 3.3 millones de nuevos pobres, el 91% está en las ciudades y el 9% en las zonas rurales. Clave: el aumento de la pobreza ha sido atenuado por la entrega de los dos bonos universales de S/ 760 cada uno a 5′732,000 personas.

Según Javier Herrera (1), investigador del IRD de Francia y asesor del INEI, los 2 bonos redujeron la pobreza en 3.2%. Sin bonos, la pobreza hubiera subido a 33.3% (30.1% + 3.2%). Y si se hubiera entregado otros dos bonos, la pobreza hubiera sido solo el 26.9% (30.1% - 3.2%).

Los bonos no son una dádiva. Son un derecho legítimo de los ciudadanos para ser compensados de las pérdidas por el confinamiento y la paralización de actividades. Estas compensaciones se han dado en todo el mundo. En EEUU, por ejemplo, al seguro de desempleo de US$ 1,440/mes, el gobierno le agregó, durante más de 6 meses, US$ 2,400 mensuales adicionales. Chile, Argentina, Colombia y Bolivia han otorgado muchos más bonos que el Perú (2), preservando, en algo, el poder adquisitivo, sobre todo de los informales. Y también que muchas empresas vendieran su producción, preservando empleos y atenuando la caída del PBI.

Pero acá el gobierno apenas dio dos bonos (de manera desorganizada, además). Por eso, a marzo del 2021, la masa salarial en Lima es 30% menor que la del 2019 (ver gráfico), lo que equivale a una pérdida de S/ 2,000 millones/mes. Si le añadimos el resto del país, seguro llegamos a los S/ 4,000 millones/mes. La masa salarial de los pobres e informales se ha estancado: hay que hacerla subir.

Anotemos que la producción tuvo una recuperación mayor (aunque volvió a caer por las restricciones de inicios de año). ¿Paradoja: se recupera la producción pero no el empleo (la masa salarial)? No. Nuestra economía está segmentada: el 70% del PBI lo produce el 30% del empleo. Y el 30% del PBI lo produce el 70% del empleo del sector informal. Por eso. Así tenemos, en pandemia, un crecimiento con pocos empleos. ¿Por qué? Porque muchos en el sector servicios (sobre todo informal), los más golpeados por las restricciones a la movilidad. Es el baile de los que sobran: los informales. La cuestión es que, además del 30.1% pobres el Perú tiene un 35% de no pobres vulnerables, que son los que ganan menos de S/ 2.336/mes, lo que ha sido calculado por el INEI en informe reciente. Así, hay 30.1% de pobres más 35% de no pobres vulnerables (¿recuerda a la “nueva clase media”?). O sea que 2/3 de los peruanos es pobre o no pobre vulnerable. Terrible.

Por eso, todo plan de reactivación económica comienza por las necesidades de la gente y la economía hoy. Es condición sine qua non para que se reactive la inversión privada (que, además, necesita un Reactiva 3). El repunte de la inversión pública y los programas de empleo temporal van a ayudar, pero no alcanza. A partir de allí se engarzan las políticas de diversificación productiva de mediano plazo que reduzcan nuestra excesiva dependencia en las materias primas.

Esa política de corto plazo debe incluir por lo menos dos bonos universales de S/ 760, para lo cual existen suficientes espaldas fiscales. Este derecho ciudadano permite que cumpla su doble función (compensación y reactivación) y alcanzar 3 objetivos: disminuir la pobreza al aumentar el gasto de las familias, aumentar los ingresos y el empleo y, también, aumentar el PBI.

Todo eso, claro, siempre y cuando, de un lado, sigan llegando las vacunas y, de otro, que se respete el derecho ciudadano a la compensación que hoy el MEF ningunea y quizá mañana también.

