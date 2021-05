No ayuda a Pedro Castillo a ser mejor candidato ni, eventualmente, buen presidente, si sus seguidores y entusiastas camuflan y hasta justifican sus exabruptos antidemocráticos frecuentes, aunque no se puede obviar lo frustrante que les debe ser que sea un político tan improvisado.

Ayer, por ejemplo, en Ayacucho, dijo que “vamos a hacer llegar algunos informes que han llegado a nuestras manos sobre cuánto ganan los que conducen los programas de TV y quién les paga”, y sus seguidores dijeron que eso se debe entender en el contexto de la campaña mediática contra Castillo.

Anteayer, en la asamblea de gobiernos regionales, prometió desactivar Sunafil, Pronied y Provías, sin tomarse la molestia de explicar por qué y quién tomaría sus funciones, y sus seguidores dijeron que no quiso decir exactamente ‘desactivar’ sino mejorar, tal como antes quisieron barnizar qué quiso decir cuando planteó desactivar la Defensoría, el TC, Sunedu, ATU y Sutran.

Y cuando Castillo tuvo una tibia respuesta al exabrupto antidemocrático del lunes del congresista más votado de Perú Libre en Lima, Guillermo Bermejo, de que “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar” y que no los detendrán las “pelotudeces democráticas”, obvian el tema o dicen que hay que ver si no lo han “descontextualizado”.

Se trata, en general, de seguidores de Castillo con trayectoria democrática limpia, pero en los que la ilusión por su triunfo aniquila toda capacidad crítica y los hace lanzar, Bermejo dixit, pelotudeces en formato malabar lingüístico.

Tampoco les preocupa el desorden de equipos, donde al plan estatista y antidemocrático de Vladimir Cerrón se suman, sin problemas, el ‘Veroteam’, Miki Castillo y Ricardo Belmont, y surge un nuevo plan de 100 días que repite el estatismo asfixiante del ideario del patrón de Perú Libre.

Castillo parece buena persona, pero lo errático, contradictorio y despelotado de su campaña y posiciones pueden ser el adelanto de un eventual gobierno que, como dicen en las redes, ni llegue al chavismo venezolano sino al del chavo del ocho, ante lo cual sus ‘traductores’ no lo ayudan al justificar sus no pocas pachotadas solo porque las dice alguien de izquierda, por más ilusión que eso genere a los camaradas.

