Un artículo de The New York Times define uno de los malestares de este periodo, al cual llama languishing, un languidecimiento. Sus dos componentes más notorios son la dificultad para poner las cosas en foco y los problemas para mantener la iniciativa. No llega a ser una enfermedad mental, pero se le puede parecer por momentos.

Este es uno de los síntomas que está empezando a aquejar a la humanidad entera en medio de, o incluso después de un paso por la enfermedad. Es cada vez más notorio que la crisis de Covid-19 no solo puede matarnos o dejar penosas secuelas físicas, sino que además le hace cosas a nuestra mente y a nuestro ánimo. Languidecer es una de ellas, no necesariamente la más fuerte.

Esta semana The New Yorker elabora sobre el agotamiento, como el colapso mental causado por la sobrecarga de estrés o de trabajo. Las tensiones del temor al contagio en el espacio público, el contacto con los contagios y las muertes, y la casa convertida en oficina a tiempo completo y las angustias económicas, son algunas de las responsables de este efecto, bastante más contundente que languidecer.

El artículo define el “síndrome de agotamiento” como algo en que uno se siente “exhausto, cínico y con pérdida de eficacia”. Siempre ha habido estas situaciones; la noticia es que ahora se trata de algo prácticamente universal, vinculado al esfuerzo por sobrevivir. Es decir un asunto sobre todo para aquellos psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas que exploran lo social.

Luego de un año y medio de pandemia ninguno de estos fenómenos parece una novedad, sin embargo, los comentarios están sugiriendo que su desaparición cuando termine la pandemia (una fecha desconocida) no va a ser automática. Es decir que nos esperan dificultades serias y sutiles que nos dificultarán volver a ser como éramos.

Todo esto configura un área de problemas que no se va a curar con la vacuna o con el descenso drástico de las curvas de contagio y muerte. Suponemos que ya irán apareciendo especialistas en este tipo de males pandémicos, y de otros por detectar. Mientras tanto, vamos languideciendo, es decir perdiendo foco e iniciativa, en algunos casos incluso sin darnos cuenta de ello.