Mariela Barreto y el túnel

Una hipótesis que circula sobre el crimen de la agente del SIE Mariela Barreto es que murió por delatar el Plan Bermuda, operativo destinado a acabar con la vida de César Hildebrandt. Una investigación de nuestro diario ubica el crimen de Mariela Barreto, ocurrido hace 24 años, asociado a la revelación de la construcción del túnel en la embajada de Japón para rescatar a los 77 rehenes, retenidos en el interior por Néstor Cerpa Cartolini y su grupo del MRTA.

Presumiblemente fue un acto de venganza por una filtración de información que no se produjo nunca. Un error de los servicios de inteligencia que actuaron en venganza y asesinaron a una inocente. La vileza de su tortura y posterior decapitación tuvo la intención de sancionar la filtración, atemorizar a los agentes del SIE e impedir el desbande. Su muerte sigue envuelta en el misterio y sin sanciones.

La información sobre la construcción del túnel no fue producto de una filtración de los servicios de inteligencia, y Mariela Barreto no tuvo nada que ver con la investigación de La República, que fue un seguimiento paciente, vigilancia nocturna y verificación de lo observado, entre el 15 y el 31 de enero de 1997. Desde esa fecha, la exhaustiva información sobre el traslado de piedras y tierra de la excavación en camiones militares, de la embajada al SIN, quedó embargada, para no dañar la marcha de las negociaciones y la vida de los rehenes.

Un mes y una semana después, el 6 de marzo de 1997, esa decisión de guardar el reportaje cambió. El periodista Miguel Real, corresponsal de la cadena británica WTN, entrevistó a Cerpa, quien señaló que se escuchaban ruidos intensos bajo el piso de la embajada, que se preparaba un operativo militar y que, producto de ello, se cancelaban las negociaciones con el Gobierno. Expreso, El Comercio y La República coincidimos en publicar el mismo día 7 la información sobre la existencia del túnel revelada por Cerpa, en primera plana y con despliegue en las páginas 2 y 3 del diario.

La muerte de Mariela Barreto y los ataques contra nuestro diario utilizando la portada del túnel provienen de quienes quieren ocultar la verdad de esos años oscuros para la patria, y distraer la memoria colectiva. Nada más lejos de los ideales y los sueños republicanos que defendíamos ante la dictadura y que ahora nos esforzamos en mantener y consolidar.