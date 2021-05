Una recomendación entusiasta de esta columna es no perderse, en el contexto singular de una elección y una pandemia deprimentes, Yo, Cinna (el poeta), y urgente pues solo quedan cuatro funciones en la plataforma virtual del Teatro Británico.

Primero, porque es una gran obra, del dramaturgo británico Tim Crouch a partir del poeta (Cinna) que, confiando en el poder de la palabra, vive distante de la circunstancia política de la Roma del 44 AC, y que, el día que matan a Julio César, es linchado por una turba por una confusión de homonimia con uno de los conspiradores del crimen.

Segundo, fue estupendo verla justo después de la puesta, por el día del teatro, a fines de marzo, de Julio César, de Shakespeare, donde Cinna tiene un pequeño papel realizado por Salvador del Solar, y que permite entenderla mejor.

Tercero, Crouch adaptó la obra al tiempo de la pandemia, y ha sido puesta en escena con las muy excepcionales dirección de Lucho Tuesta y actuación de Del Solar en el monólogo de Cinna.

Cuarto, luego de un año de teatro peruano virtual en la pandemia, este Cinna es de lo más logrado en la combinación de actuación en vivo en sala, con efectos audiovisuales, y que va en el camino de crear un nuevo género, el teatro virtual, que sobrevivirá al covid. No voy a salir, puesta en La Plaza en estos días, va en la misma dirección.

“Veo lo que está sucediendo, y no me siento parte. Como si viviera entre paréntesis. ¿Alguna vez se han sentido así?”, es la pregunta con que Cinna arranca, que Alonso Cueto recoge en su acertada columna de ayer sobre la obra, y que explica por qué muchos podemos identificarnos con este poeta.

Esta pandemia que ha puesto a muchas vidas entre paréntesis –algo que se puede eliminar del texto y todo seguir igual (¿o no?)– coincide con una segunda vuelta que ha puesto a muchos ciudadanos peruanos ante preguntas como las que se hace el poeta –que también podría ser un periodista–, como ¿quién destruye hoy la república y quién la defiende? ¿Soy inocente por no comprometerme o culpable por lo mismo? ¿Quiénes son traidores y quiénes leales?, todo en una situación que no inspira, y que, como a Cinna, lo hacen seguir los eventos que ve y vive con distancia, no sintiéndose parte de eso.

