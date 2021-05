Yo pido a la señora Fujimori que nos sentemos a debatir con respeto por nuestro núcleo familiar, cara a cara, mostrando a nuestros padres y a nuestros hijos. Pedro Castillo.

Si tienes pantalones para querer humillarme, póntelos para debatir. Keiko Fujimori a Pedro Castillo.

No me interesan encuestas, tejidas en los pasillos de Confiep. Pedro Castillo.

O usted deja que el señor Castillo debata o anímese usted, señor Cerrón, a debatir conmigo. Keiko Fujimori.

El señor Cerrón no tiene nada que ver acá con esta lucha. Lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón no está en esta agenda . Pedro Castillo.

Al comienzo pensé que era falso, un fake. Keiko Fujimori sobre el apoyo de Vargas Llosa a su candidatura.

¿Qué medios de Lima les dicen la verdad? ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la televisión del pueblo peruano? ¡Pero sí tienen tiempo para decir porquerías, cosas basura! Pedro Castillo.

Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo. Rafael López Aliaga.

Promoveré una ley para que los partidos comunistas no participen en las contiendas electorales. Jorge Montoya.

Yo no voy a exponer a mi equipo técnico. ¿Para qué lo terruqueen y estigmaticen? ¡A mí no me van a poner una agenda! ¡Yo sabré cuándo pongo mi equipo técnico! Los equipos técnicos son algo del pasado. Pedro Castillo.

Cerrón prohibió reuniones entre Castillo y yo. Castillo debe alejarse de la influencia de Cerrón. Hernando de Soto.

El enfoque de género no es nuestra prioridad. Pedro Castillo tras su pacto de gobierno con Verónika Mendoza.

Tenemos que elegir a uno, el menos malo. Para mí, el menos malo es Keiko. César Acuña.

Hoy se cerró el círculo, toda la izquierda en un solo bloque contra el autoritarismo fujimorista. Vladimir Cerrón sobre el pacto Castillo-Mendoza.

Aguanta tu coche. No confundas. Se cerrará el círculo el día que corruptos como tú se pudran en la cárcel. Richard Arce a Vladimir Cerrón.

Por favor, esa no es manera de hacer política en ninguna parte del mundo y menos en el Perú en un momento tan crítico. Hay un puñado que parece, en lugar de ser congresistas, chantajistas. Francisco Sagasti sobre la amenaza de vacarlo por el proyecto sobre AFP.

