El cambio de modelo económico es necesario, como se ve hasta en EEUU. El “chorreo” ha llevado a una mayor concentración del ingreso, agravando la desigualdad y la diversificación productiva. Es clave el rol del Estado para una mejor asignación de los recursos económicos, incluidos los recursos naturales.

Veamos. En el 2005 se licitaron los fosfatos de Bayóvar (Paita), insumo para el fertilizante fosfato diamónico (FDA; DAP, en inglés), que eleva la productividad de los cultivos. Proinversión estableció que el Estudio de Factibilidad (que puede ser elaborado por el contratista ganador) determinará si se exporta como roca fosfórica, como producto intermedio o como fertilizante (FDA). El consorcio ganador (Miski Mayo) decidió exportar roca, la que regresa como producto importado −US$ 70 a 80 millones anuales− que se vende acá a precios mayores a los agricultores. Ojo: varios países de la región importan FDA: existe un mercado externo.

¿Por qué sucedió? Porque el “chip” de la subsidiariedad del Estado dice que “el privado lo sabe todo”.

Eso debe cambiar. Es posible y rentable construir una planta de DAP, ya que el insumo de gas natural abunda en la región y, también, el ácido sulfúrico, que se va a producir en la Refinería de Talara.

En setiembre, el Ejecutivo presentó al Congreso el PL 6114, que plantea que la ONP pague pensiones de 250 y 350 soles/mes a los mayores de 65 años que hubieren aportado más de 10 y 15 años. Recordemos que quien no haya aportado un mínimo de 20 años no recibe pensión. Esos aportes les son robados, literalmente, a esos pensionistas. Eso comenzó en diciembre de 1992 para favorecer a las AFP, creadas por el ministro Carlos Boloña, quien renunció al cargo para… ser accionista de una AFP (1).

¿Qué pasó hace 3 semanas? Se mandó al tacho el PL 6114 y se promulgó la Resolución Jefatural 024-2021-ONP que dice: quienes hayan cotizado hasta 17 años podrán acceder a la pensión mínima de 585 soles/mes a través de un préstamo para cubrir los aportes faltantes. Los jubilados pagarán ese préstamo con descuentos a su pensión mensual. Decenas de miles han fallecido sin un sol de pensión, habiendo cotizado más de 10 años. No importa esa deuda social para el MEF, jefe del “modelo”: importa la Caja Fiscal y seguir favoreciendo a las AFP.

En Puno hay 4.5 millones de reservas de toneladas de litio, de propiedad de American Lithium. Es un mineral estratégico para las baterías de los autos eléctricos. Chile tiene planes desde el 2015, antes que comience su explotación, que la hace una empresa privada. Lo mismo hace Bolivia con la estatal Yacimientos de Litio (YLB). Ambos se quieren insertar en la cadena de valor global y potenciar sus intereses (2). Acá el litio es un “commodity” más. El inversionista decide y “el Estado no debe inmiscuirse porque tiene un rol subsidiario”.

La lista es larga. No hay salvaguardias textiles para Gamarra, a pesar de que las aprobó Indecopi, lo que perjudica a los empresarios privados. No hay redes de gas para las 7 Regiones de la sierra central y sur porque no se quiere que la empresa estatal, como en Argentina, Bolivia y Colombia, lidere el proceso de masificación con rentabilidad social. No se renegocia el contrato de exportación de gas del Lote 56, a pesar de que en ese contrato no ha intervenido el Estado y se han lesionado los intereses nacionales. No se avanza con la diversificación productiva pues “es el mercado quien indica las prioridades, no el Estado”.

No, pues. Es necesaria la sinergia Estado-mercado, la economía mixta, como en EEUU y China. Cierto, nuestro Estado tiene problemas de gestión. Pero la raíz no está en el Estado, sino en quienes lo manejan desde hace 30 años con chip neoliberal. Hacen todo lo posible para que no exista, para invisibilizarlo y lo último que quieren es reformarlo para que funcione de verdad. Por eso la protesta. Pero no se puede quedar en eso. Hay que pasar a las propuestas y ya no hay mucho tiempo. Ahora es cuando.

