Se acorta la brecha

Los dos candidatos están empatados cuando se pregunta quién tiene las mejores propuestas (39% cada uno) y Pedro Castillo es el que genera más confianza (44% frente a 33%). Esta nueva fotografía de la campaña electoral efectuada por el IEP nos permite constatar que se va alterando el panorama electoral porque se acorta la diferencia entre ambos candidatos.

La votación de las mujeres y una caída del candidato del lápiz en todas las macrorregiones han permitido el crecimiento de Keiko Fujimori. También ha recuperado terreno en el norte del país y ha ganado presencia nuevamente en el C. En el caso de Castillo, gana en todas las macrozonas del país: norte (37,7%), centro (37,5%), sur (45,9%) y oriente (42,3%); pierde en Lima con 27,1%. Sigue su liderazgo en el sector rural, donde solo uno de cada diez vota por Fujimori, y en los sectores socioeconómicos D y E, donde tiene 59% de respaldo.

Quedan cuatro semanas hasta la elección del 6 de junio, tiempo en el que los candidatos tendrán que debatir, recorrer el país y obtener el respaldo de aquellos que ya decidieron su voto, pero aún pueden cambiar de opinión, que representan el 41% en el caso de Castillo y 34% en el caso de Fujimori; y del 20% que señala no confiar en ninguno de los dos. El margen se estrecha y la hegemonía mediática busca imponer un sentido común en torno a la estabilidad de la macroeconomía frente a la voluntad del cambio que se expresó claramente en la primera vuelta electoral. La potencia de la campaña del miedo parece haber calado en Lima metropolitana, pero no ha hecho gran mella en el interior del país, donde sigue el respaldo mayoritario a la necesidad de un nuevo modelo económico más inclusivo.

Las alianzas que van suscribiendo ambos candidatos también deberán repercutir en el resultado electoral, aunque es bien sabido que no se trata de sumas aritméticas sino de la capacidad de convencimiento a casi un tercio de la población que todavía está oscilando entre no acudir a votar, votar blanco o nulo o que no ha decidido hasta el momento.

Aspiramos, como medio de comunicación, a difundir información veraz e imparcial para el ejercicio democrático de la voluntad popular. Es el momento de dejar que los dos candidatos se expresen, en igualdad de condiciones, sin manipulación ni maniqueísmo.