Para la mayoría de peruanos el comunismo era una idea perdida en la memoria que ni Sendero Luminoso la puso en vigencia. Cosa de abuelos ilusos decían, como el tango o el sancochado. Y de pronto, un marrano fascista dicta la muerte de Castillo/Cerrón, amenaza en declarar ilegales a los partidos de izquierda y advertir un golpe de Estado si es que PL llega a la presidencia. Como tiene plata y poder, concentra a los retrógrados, a casi todos los medios a intimidar y zaherir con lo del terruqueo. Opulento, ese es su concepto de democracia y ciudadanía.

Hace un buen tiempo, ser comunista era sinónimo de jóvenes y rebeldes, no tanto apristas o liberales. La doctrina, señores, la visión mundial, las revoluciones en Europa, la entelequia contra los conservadores. La política en esos años te exigía ser honrado y justo y combatir a las camarillas de corruptos y rateros. ¿Y quiénes era los jóvenes comunistas? Los más destacados, los mejores en los estudios, los íntegros, los decentes. Conocí a Gustavo Valcárcel y a Alejandro Romualdo, poetas y comunistas. Y a Félix Arias Schreiber y Alfonso Barrantes, políticos lúcidos e incorruptibles. “Las ideas no se respetan, se combaten”, me decían. Y estaban los obreros como Leoncio Bueno y Víctor Mazzi, del Grupo Primero de Mayo, cultos, luchadores y también poetas. Entonces conversar con ellos eran clases maestras de humanismo y de los avances científicos técnicos. No como hoy, vomitar frente a las asesorías de Chibolín o Melcochita.

Nuestros modelos eran el Che, Lumumba, Ho Chí Minh. Jamás personajes como Keiko, De Soto, López Aliaga. Que antes de organización política es una banda de forajidos y que, según el informe de Wilber Huacasi en La República, “los fujimoristas tendrán mayoría fija en el nuevo Congreso de 64 legisladores y se aproxima a tener los 73 que tuvo al inicio del gobierno de PPK”. Y ya sabemos lo que pasó.

¿Quién los eligió otra vez? Los peruanos que se asustan con un gobierno de izquierda. Aquellos de ‘Esto es guerra’ y la Chola Chabuca. Esos que admiran todavía a Fujimori/Montesinos, los que viven del clientelismo, populismo y asistencialismo. Entonces el Perú seguirá tal como antes, en una ignorancia prodigiosa, pasto de la miseria, la carencia de salud y educación y el destino del que jamás dejaremos de ser miserables.