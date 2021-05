Nuestro compromiso con la ética

Los propietarios de un medio de comunicación no ponen ni sacan presidentes. Son los electores los que, a través de su voto, toman esa decisión. Atribuirse ese derecho no solo es un acto de soberbia. Es la causa del desprestigio del servicio que presta el periodismo: informar con la verdad.

El compromiso es con la audiencia. Por ello, no se invisibilizan personajes, hechos o ideas. No se presiona a la plana periodística usando el despido de uno como arma de advertencia para así domesticar el espíritu de los que quedan y subordinarlo a un interés particular.

Lo sucedido con el despido de Clara Elvira Ospina deja sobre los demás periodistas de América TV y Canal N dos terribles secuelas. La primera, la autocensura para evitar el despido. La segunda, dejar de servir al público con información relevante. Pierde el periodista y pierde la audiencia.

En el año 2011 los socios mayoritarios en América TV cometieron los mismos errores. La posibilidad del triunfo de Ollanta Humala los aterró a tal punto que despidieron a los mejores por el hecho de ser independientes. La única diferencia hoy es que no han esperado a que acabe la campaña electoral. Lo han hecho apenas empezada la segunda vuelta.

El Grupo La República distingue claramente entre las líneas editoriales e informativas de sus medios. En la primera se advierte sobre la posición del diario y se procura, con el mayor empeño, invitar a una diversidad de columnistas para otorgar al lector una mirada plural. En la línea informativa, nos preciamos de cubrir hechos y personajes de una manera equitativa.

El Grupo El Comercio, socio mayoritario en América TV y Canal N, ha señalado que hace suyos los mismos principios periodísticos. Es con base en esa línea ética que se concretó la sociedad con el Grupo La República en el año 2004. Luego de los sucesos del 2011, cuando abandonaron esa línea, una nueva generación se hizo cargo y ofreció un cambio radical que los llevó a retomar los ideales de los que se habían apartado.

Con su actuación en esta campaña electoral se han apartado nuevamente a esa línea ética. Este hecho motiva que nuestro director Gustavo Mohme Seminario renuncie al Consejo Editorial de América TV. En su representación, un periodista tendrá el encargo de luchar contra la autocensura y defender la libertad de expresión. Así se honra el legado de nuestro fundador, Gustavo Mohme Llona.