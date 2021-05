Teniendo en cuenta la escasa confianza que los dos candidatos de la segunda vuelta proyectan sobre su real compromiso con la democracia, debiera sorprender la escasa creatividad que están ofreciendo Pedro Castillo y Keiko Fujimori para dar garantías a quienes dudan de ambos de que, si ganan la presidencia de la república, no ejercerán el cargo como a muchos les preocupa que lo harían.

Es decir, como autócratas que no respetarán las reglas constitucionales con las que han sido elegidos.

Siete de cada diez peruanos no votaron por ambos, lo que significa que entran a la fase final de la competencia presidencial con el menor voto agregado de los dos contrincantes de una segunda vuelta en la historia electoral peruana. Pero no solo eso, sino que hay sombras fundamentadas sobre su real compromiso democrático, por lo que deberían esforzarse de sobremanera para corregir ese déficit de confianza, algo que no está ocurriendo.

Castillo ha hecho declaraciones suficientes para que se refuercen las dudas respecto de su compromiso con el respeto a la institucionalidad, ofreciendo demoler entidades de diversa índole, desde el TC, hasta la Sunedu, pasando por la Defensoría, entre otras agencias públicas. Asimismo, su vinculación con Vladimir Cerrón, quien sigue alentando ‘soluciones’ fuera de la constitución, oscurece más la perspectiva. Y todo eso no es algo que lo cambie mostrando compromisos ‘palabra de maestro’ cuando tiene un comportamiento cotidiano prepotente sobre su vocación democrática para debatir, o contra el periodismo.

Fujimori, por su parte, trae una mochila igual de pesada no solo por su vinculación directa con el partido de su padre, a quien reconoce como su consejero principal, sino por su actuación demoledora de la institucionalidad en el lustro político que está por terminar, que es lo que le ha construido una distancia con la ciudadanía que es mayor, incluso, a la del antifujimorismo.

Teniendo en cuenta los motivos legítimos para pensar que ambos pueden ser un riesgo importante para la institucionalidad, debieran esforzarse bastante más que hasta ahora para que los peruanos no vayamos a votar el 6 de junio por nuestro autócrata preferido.

