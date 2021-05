La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Willie Colón.

O quiere tener protagonismo o es un comunista encubierto. No me sorprende, así ha sido toda su vida, sin deslindar con el comunismo. Tanto habla y se jacta de haber ayudado a países a desarrollarse para que diga que no está seguro de defender la democracia o el comunismo. Congresista electo Jorge Montoya sobre De Soto.

Hernando de Soto limpia a Pedro Castillo. Rafael López Aliaga.

No nos vengan a culpar que ya sube el dólar porque Pedro Castillo va a ser gobernante. Pedro Castillo.

Alza del dólar fue por el efecto Pedro Castillo. Jorge Gonzales Izquierdo.

No soy comunista, ni chavista, ni terrorista. Pedro Castillo.

Usted dice que no es chavista ni comunista, pero el Dr. Cerrón proclama que su partido Perú Libre es de izquierda socialista, marxista, leninista y mariateguista. Pedro Cateriano.

Tras este debate la distancia se amplía, si esto no se refleja en las encuestas y presentan un empate técnico o lo contrario, estaremos asistiendo al preámbulo de un fraude electoral, y seremos los primeros en convocar al pueblo peruano para salir adelante y luchar por una verdadera democracia. Vladimir Cerrón.

Tiene una visión muy vaga y equivocada de la democracia. Walter Albán sobre Castillo.

Quisiera saludar a la señora Fujimori por el día del trabajo, pero ignoro desde cuándo y cómo trabaja. Pedro Castillo.

Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y abandonaron a los niños. Keiko Fujimori.

Para ser candidato solicité licencia de mi trabajo, otros tienen que solicitar permiso al poder judicial. Pedro Castillo.

A diferencia de usted, yo no me corro. He venido hasta aquí a pesar de sus excusas e inventos. No te corras, Pedro, no te corras. Keiko Fujimori.

No me voy a correr como se corrió su padre. Pedro Castillo.

Se olvida que el presidente de su partido [Cerrón] ha sido sentenciado, y él no hace el deslinde. Keiko Fujimori.

Pasaremos a la segunda reforma agraria. Y no habrá importaciones de lo que el pueblo produce. Vamos a implementar el PBI. Pedro Castillo.

