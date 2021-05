Por Giovanna Peñaflor (*) - columnista invitada

Los resultados de la primera vuelta nos dejan varias conclusiones importantes, más allá de la naturaleza de las candidaturas que ocuparon el primer y segundo lugar. La más importante, pero que lamentablemente terminará soslayándose, tiene que ver a todas luces con la desafección política del peruano. Casi el 50% de los electores hábiles no votó por ninguna de las opciones que se presentaron en la primera vuelta (si sumamos el 18,7% blanco/ viciado y casi el 30% de personas que no votaron). La no participación creció con respecto a las elecciones generales pasadas (2016). Esto no lo ha ocasionado solo la pandemia. El porcentaje de personas que no acude a sufragar viene creciendo en los últimos procesos a pesar de mantenerse la obligatoriedad de hacerlo. Esto resulta peligroso para un país con tan bajo nivel de institucionalidad como el nuestro.

Si bien la segunda vuelta está destinada a dotar de legitimidad a quienes asumen la presidencia, es muy distinto pasar al segundo round con alrededor de un diez por ciento de los votos válidos (es decir alrededor de 7 con relación al total de los electores hábiles) como es el caso de Keiko Fujimori o ser el primero con apenas 19% del voto válido (alrededor de un 14% del total de electores), que partir con el apoyo de una parte significativa de los votantes. El gen de la falta de estabilidad es hoy mucho más visible y está independizado de lo que serán los resultados del ballotage . No se puede asumir que los porcentajes que les asignan a ambos candidatos los sondeos posprimera vuelta cambien en algo esta situación.

Aunque alguna de las dos opciones ganará con el 50 por ciento más uno de los votos válidos, el ganador no tendrá legitimidad. Si consideramos que a uno lo acusan de querer implantar un gobierno autoritario y con la otra ya hemos tenido claros ejemplos de su ADN (acordémonos del manejo de su bancada, para no remontarnos a lo que fue el gobierno de su padre, del cual le quedaron varios colaboradores), el escenario más probable es el de confrontación e inestabilidad. El caos parece inevitable.

Algunos señalan que con Keiko Fujimori no habrá riesgo porque solo se trata de mantener las cosas como están. Quienes así piensan están dejando de lado los problemas personales que tiene que resolver la candidata de Fuerza Popular de llegar a Palacio. No se trata solamente de la denuncia que pesa sobre ella sino sobre sus colaboradores. ¿Podrá resolverla sin afectar el sistema democrático y la institucionalidad? ¿Alguien cree que eso no tendrá un costo para el país? Sabemos cómo se han resuelto esos problemas en el pasado.

Difícil que alguno de los candidatos gane respaldo en un clima de polarización como el que se está dando en esta segunda vuelta. El clivaje “izquierda” versus “derecha”, “comunismo” versus “capitalismo” es la única forma en que una candidata tan cuestionada como Keiko Fujimori podría reducir la brecha que la separa del sillón de Pizarro . Sin embargo, sus más fanáticos propagandistas deberían estar atentos al daño que esto puede hacerle a lo que teóricamente buscan defender. De tener éxito la campaña del miedo solo ocultará momentáneamente la insatisfacción de amplios sectores de la ciudadanía y podría generar escenarios no deseados como el desarrollo de posiciones aún más radicales.

Los sectores que hoy muestran preocupación por lo que implicaría la llegada al poder de alguien que cuestiona al sistema, estaban más que advertidos. Se habló mucho de esta posibilidad, pero la ignoraron. Deberían estos sectores hacer un mea culpa de cuánto han colaborado para la conformación de este escenario electoral al hacer campañas de destrucción masiva sobre candidatos como Yonhy Lescano o Verónika Mendoza. O quizás sea que algún ser maquiavélico soñaba con el mejor escenario para la señora K. Cuidado que algunos sueños pueden convertirse en pesadillas.

(*) Analista política, presidenta del directorio de Imasen.