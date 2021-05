Chota fue escenario del primer debate de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La plaza fue dominada en dos terceras partes por militantes de Perú Libre. Fujimori llegó con 30 minutos de retraso, un punto en su contra. Debatieron en torno a cinco temas: salud, educación, economía, seguridad y lucha contra la corrupción.

El debate estuvo marcado por los pullazos que se lanzaron los candidatos. Los inició Castillo al saludar a los campesinos y trabajadores por el Día del Trabajo. Se dirigió a su rival indicándole: “La saludaría a usted, pero ignoro desde cuándo y cómo trabaja”. Castillo siguió golpeando a Fujimori. “ Para estar aquí (en el debate), he pedido permiso a mi trabajo, otros han pedido permiso al juez ”. En el tema de la salud, Castillo aludió a las esterilizaciones forzadas que se realizaron en el régimen de Alberto Fujimori. Y en corrupción, dijo: “La gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, aludiendo a su contendora.

Fujimori sostuvo en varios momentos: “Yo no me corro” y demandó a Castillo, “ no se siga corriendo ”. El contrincante replicó: “No me voy a correr como se corrió su padre”. La candidata naranja emplazó reiteradas veces a Castillo para que se pronuncie sobre la corrupción de Vladimir Cerrón, presidente e ideólogo de Perú Libre, pero hubo silencio en el otro lado.

También hubo lluvia de promesas, populistas por ambas partes, como traer millones de vacunas, construir hospitales, instalar plantas de oxígeno, etc. Castillo insistió además en elevar al 10% al presupuesto para Salud, elección popular de jueces y convertir los centros penitenciarios en centros de trabajo. Se esperan más debates para que ambos aclaren sus propuestas.