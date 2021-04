Seis semanas para la segunda vuelta parecen mucho tiempo, en un país impredecible como el nuestro, para saber quién finalmente nos gobernará. Pero también pienso en que no es demasiado tiempo para, al menos, tener claro qué va a hacer con el Perú quien gane las elecciones.

“Haré lo que el pueblo decida”, es todo lo que está dispuesto a decir Pedro Castillo quien, hasta ahora, lidera las preferencias electorales. No me preocupa que se gobierne en nombre de los peruanos que no han visto en el crecimiento del país un desarrollo que les brinde una vida digna y con oportunidades. Me preocupa que no parece tener respuesta a las preguntas que hoy muchos nos estamos haciendo.

¿Cómo recuperaremos los empleos perdidos durante la pandemia? ¿Qué cambios quiere hacer a la Constitución? ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la democracia y los derechos de las minorías? ¿Cuál es su plan para combatir la pandemia? ¿Qué revisiones busca hacer a la Sunedu? ¿Cuál es su plan económico? ¿Quiénes integran su equipo técnico? El último domingo, el candidato cortó una entrevista sin responder ninguno de estos temas. “Se hará lo que decida el pueblo”, son palabras vacías viniendo de quien pretende ser el presidente de la República. Cierto es que un sector de la prensa se ha concentrado en los últimos días en el terruqueo y en difundir mensajes de miedo en contra del candidato. Pero zanjemos de una vez ese tema y avancemos hacia lo importante: ¿cuál es su plan?, ¿cómo y con quiénes lo va a implementar? El candidato tiene la obligación de responder.

Me genera una frustración muy grande ver que hay tantos ciudadanos que celebran que el candidato no responda a las preguntas cruciales y a tantos periodistas, también hay que decirlo, que no están dispuestos a hacer las preguntas importantes. Quedan seis semanas en las que espero podamos tener la información que necesitamos para que, sea quien sea el candidato de nuestra elección, votemos –siquiera– medianamente informados.