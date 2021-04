Los candidatos no están diciendo con qué cuadros ajenos a su partido o a su entorno van a trabajar si llegan al Ejecutivo, probablemente porque ninguno lo tiene claro. Reciben apoyos de fuera, pero todavía no entregan posiciones de poder en el nuevo gobierno. Los pocos que ya se ofrecen no han recibido respuestas positivas, solo silencios.

Quizás esta situación se debe a que para el candidato dar nombres es abrirse flancos y acotar las expectativas de una parte de sus seguidores. Además, si hay invitaciones no reveladas, no todos aceptan el compromiso con un candidato que aún no ha ganado. Si lo hay, alguna de las dos partes, o ambas, no quiere que se haga público.

Hay un factor adicional. Revelar, total o parcialmente, un equipo de trabajo futuro es una forma de poner en evidencia parte de las intenciones del candidato. Lo cual ilustra al electorado pero a su vez complica los movimientos del candidato hacia nuevos espacios ideológicos o emocionales. La revelación puede convenir o no, según el caso.

En esta etapa a ninguno de los competidores le interesa subir a bordo figuras significativas con el ánimo de ganar votos o evitar perderlos. En parte porque los tecnócratas, con muy pocas excepciones, no son muy conocidos, lo cual electoralmente volvería su presencia innecesaria o impredecible.

Sin embargo los corrillos ya están mencionando algunos nombres. En el caso de Fuerza Popular muchos son conocidos, y llaman la atención algunos nuevos. En este sector no faltan los voluntarios, en lo que sería un gobierno administrativamente muy parecido a los anteriores, incluso con cuadros que vienen de gestiones anteriores.

Por obvias razones hoy debe existir mucha más presión en la esfera de Perú Libre, que se va volviendo un espacio de oportunidades donde Pedro Castillo ya está buscando cuadros idóneos (no debe conocer muchos), se está volviendo un fuerte imán para aspirantes a colaboradores. La necesaria discreción le debe estar dificultando la tarea al candidato.

Hay espontáneos oficiosos que ya se están lanzando. ¿Cuántos están rebotando y cuántos logrando entrar al círculo mágico? Descubrir qué está pasando en cada candidatura y los nombres que protagonizan este momento secreto de sillas musicales es una tarea del periodismo.