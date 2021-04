Por: Sandro Mairata - @CINENSAYOLat

La visceralidad de un mundo hostil y la pérdida de la inocencia; el abuso mismo de esta inocencia y la ruptura de la pureza de la niñez, el daño de la persistencia en el error y, en último caso, el poder sanador del amor. De todo esto habla Pinocho.

Matteo Garrone dirige esta nueva versión de Las aventuras de Pinocho, el libro de 1883 de Carlo Collodi, entregando una experiencia suntuosa y envolvente. De las incontables adaptaciones de esta historia, aún persiste la influencia de la versión animada de Disney de 1940, con una trama edulcorada pensada en una mañana familiar.

Garrone rescata la dura franqueza del cuento original –fuente de su legendario sentido edificante– y se mueve con soltura entre los márgenes dictados por Collodi, allí donde tantos otros optaron por adaptar los pasajes difíciles de presentar en pantallas de modo coherente.

Roberto Benigni, quien dirigió una fallida versión de Pinocho en 2002 con él mismo en el rol principal, es un Gepetto a la medida. Sus recursos gestuales y escénicos son los mismos que le recordamos desde su cúspide de fama en La vida es bella (1997), pero aquí Benigni no empalaga y sí, conmueve.

Un diseño de producción detallista en las texturas de vestuarios y escenarios junto a las atmósferas visuales de una cinematografía primorosa brindan todos los elementos para seguir las trastadas de Pinocho, interpretado por el niño Federico Ielapi, a quien el solitario y bonachón Gepetto talla a partir de un tronco obsequiado por el maestro Ciliegia.

Pinocho tropieza una y otra vez en su corta experiencia de vida. Recordemos que “nació” con unos 10 años, pero no conoce la mentira, no tiene sentido de las prioridades, ni entiende bien qué son los sueños porque no tiene ninguno. Esto irá cambiando conforme sea maltratado, explotado y trampeado una y otra vez por quienes deberían guiarle en el mundo, los adultos. Garrone no suaviza nada: se nos encoge el corazón cuando Pinocho gasta sus monedas o las pierde, o cuando decide nadar a “las Américas” buscando a su babbo (Geppeto), quien ha ido a buscarlo hasta el último lugar del mundo.

Para quienes buscan el detalle de la nariz que se extiende y encoge con cada mentira, Garrone y su coguionista Massimo Ceccherini ubican esta característica donde originalmente correspondía: en un pasaje del primer encuentro de Pinocho con el Hada Azul (Alida Baldari). Y también vemos el daño que puede causar nuestro niño-antihéroe con su rebeldía y su inconsciente agresividad.

Y es que con Pinocho los niños aprendimos a ser humanos a partir de una marioneta de madera.

¿O es que, al final, las marionetas éramos nosotros?

