El Gobierno carece de una estrategia eficaz para frenar la ola de contagios y fallecimientos por Covid-19. En los primeros 23 días de este mes se registraron 6,984 fallecidos y a partir del 18 mueren más de 400 peruanos por día. El drama se completa con hospitales colapsados, sin camas UCI y sin oxígeno.

La respuesta del Gobierno ha sido comparar lo que ocurre en el Perú con lo que sucede en la mayor parte del mundo, afectada por nuevas cepas, más contagiosas y mortales. Se ha dispuesto la inmovilización total el Día de la Madre (9 de mayo), así como la distribución gratuita de mascarillas entre la población más vulnerable.

Para los infectólogos James Gutiérrez y Camille Webb, la inmovilización no ayudará mucho porque las personas pueden reunirse días antes y, en cambio, han recomendado el confinamiento focalizado en las ciudades más grandes.

La vacunación de adultos mayores avanza en forma muy lenta. Aún no se termina con las personas de 80 años. En algunas regiones recién se empieza con la vacunación y con dosis mínimas, lo cual ha causado choques con el Ejecutivo. Las autoridades de Piura pidieron 40 mil dosis y solo llegaron 9,360. Ante el reclamo, el presidente Sagasti manifestó que “si bien Lima no es el Perú, Piura tampoco es el Perú”. El gobierno regional lo declaró persona no grata para Piura.

¿Qué hacer? Con autoridades que no pueden controlar la expansión de la pandemia, la situación queda en manos de la población. Esto significa autocontrol sanitario (distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas y protector facial) y prepararse para atendernos en casa ante la eventualidad de que nos infectemos. No hay alternativa por ahora.