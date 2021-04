Carmen McEvoy, historiadora: “Somos una república agrietada compuesta de múltiples realidades y sensibilidades que requiere liderazgos con propósitos y objetivos. Hago votos porque se forjen en estos momentos de prueba, e iniciemos un gran debate en torno al bienestar de ese #Perú olvidado y no escuchado”.

Nicolás Lynch, sociólogo y político: “Mientras Mendoza creía ganar votos repitiendo en los medios que no se preocupen, que no va a pasar mayor cosa con la aplicación de sus medidas, Castillo señalaba a quien lo quisiera escuchar, primero unos pocos, pero luego millones, que realizaría cambios de fondo caiga quien caiga. Mendoza aseguró la lealtad de cierta clase media blanca y limeña, es cierto, pero Castillo fue ganando a los millones de compatriotas defraudados no solo con el modelo, sino también con la política, pobres y muy pobres de la ciudad y del campo que se identifican étnica y socialmente con él”.

Karim Pavez, directora de la Consultora Inclusiva: “El resultado a favor de Pedro Castillo no es un acto desesperado, ni un voto al azar. El resultado responde a un conjunto de aciertos del candidato: un trabajo de base de larga data, de la presencia y la persistencia, del haber sabido leer las necesidades cotidianas de la gente –en especial de la ruralidad–, del know-how popular, de la conexión y el contacto ‘cara a cara’ con los pobladores. Pero, también, de los desaciertos como país; de la ausencia del Estado, de la pobreza y la desigualdad, de las relaciones marcadas por el conflicto entre comunidades y minería, de la sensación de pérdida instalada históricamente y el sentir de que ‘la riqueza se va y la miseria se queda’, de hecho, es la base del slogan de campaña ‘No más pobres en un país rico’ ”.

Luis Pásara, abogado: “Su base social, más que política, está en ese importante sector de población en el que habita el resentimiento –alimentado por décadas o generaciones de desigualdad y postergación– contra dirigencias nacionales que, situadas en el poder económico y político, no han mirado al Perú sino para aprovecharse de sus recursos, sus instituciones y su gente. En tres meses más, esa triste historia cumplirá 200 años”.