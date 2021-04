La pandemia ha desnudado precariedades y necesidades básicas que han impedido frenar el virus a pesar de las medidas restrictivas extremas implementadas hace más de un año.

Cuando la mirada y el análisis generaliza y no percibe la realidad particular de miles de peruanas y peruanos, es previsible que las restricciones no se cumplan. Según estimaciones de Ipsos (teniendo como base los datos de Enaho) el 47.5% de familias en el Perú no cuentan con refrigeradora en casa.

En este escenario en que la empatía desaparece y sataniza a la gente por salir continuamente a los mercados, es pertinente hablar de soluciones que apelen a la diversidad, esa que nos identifica y, por lo mismo, debe ser tomada en cuenta de manera transversal ante cada acción que pretenda incluir y resolver.

Los hermanos Claudia y Jorge Luis Siesquén Deza, socióloga y gestor en negocios digitales, han analizado el tema con mayor perspectiva y, de hecho, su capacidad creativa y social ha permitido la creación de Coolk (Culka), una conservadora hecha de arcilla, de bajo costo y que no necesita energía eléctrica para funcionar. El nombre está inspirado en las antiguas colcas de los incas que fueron construidas para cumplir la función de graneros y almacenes.

“Coolk usa una tecnología muy simple llamada enfriamiento por evaporación”, advierte Claudia. Se coloca la arena entre los contenedores de arcilla, se vierte agua sobre la arena, y se produce una transferencia de calor que permite el enfriamiento de los contenedores, conservando así los alimentos que están dentro de la conservadora.

Este proyecto ha sido premiado en el “Covid 19 Global South Health And Livelihoods Challenge” y espera buenos resultados como idea de impacto en la región de Sur Sur Innova. El objetivo es potenciar el proyecto y hacer que accedan a él quienes más lo necesitan. Entérate de más visitándolos en su página de Facebook Coolk Perú.