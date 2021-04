Mascarillas gratis

En tanto no exista un número suficiente de vacunados y como un paliativo frente al avance indetenible de la pandemia hay que surtir a la población de medidas efectivas para evitar el contagio. Las mascarillas y los protectores faciales serán distribuidos gratuitamente por el Estado para garantizar que las personas tengan capacidad de protegerse y proteger a los demás. También se requieren protectores faciales en espacios públicos y donde haya aglomeraciones. En plena crisis de la primera ola, se propuso que en el servicio público de transporte se entregaran protectores faciales para dar seguridad a los pasajeros. No se ha cumplido con tal promesa y cada día es mayor el número de personas que se movilizan de un lado a otro de la ciudad llevando la infección consigo.

La necesidad de trabajar es tan imperiosa que no se puede volver a las cuarentenas, pero el Gobierno es el llamado a proteger la vida y la salud de los ciudadanos, ante la gravedad que alcanza la pandemia. No podemos perder de vista que cada día mueren más de 400 personas y la segunda ola aún no parece alcanzar el pico más elevado cuando todavía estamos a la espera de los efectos que mostrarán la Semana Santa y las elecciones en el número de contagios.

En tanto, las vacunas llegan en cantidades que no permiten avanzar más rápido en el proceso de vacunación. Se estima que a julio se estaría inmunizando a todas las personas mayores de 60. Sin embargo, todavía no se acaba con los mayores de 80 en Lima. En el resto del país son muy pocos los adultos mayores vacunados.

Los más de 8 millones de vacunas que se requieren para cubrir a los mayores de 60 años llegan con cuentagotas, no existe un cronograma que establezca el orden de los arribos y, por consiguiente, los planes de vacunación están atrasados.

Solo como ejemplo de la marcha de la lucha contra el coronavirus en otras latitudes diremos que el presidente Biden celebrará los 200 millones de vacunas aplicadas a los 100 días de su gobierno. En Chile se ha vacunado al 63% de la población, Argentina es el primer país donde se producirá la vacuna rusa “Sputnik” y Cuba está a un paso de contar con la certificación para Soberana 2. El Perú debería poder mirarse en esos espejos y poner el acelerador.