La ventaja de once puntos que Pedro Castillo sacó en la primera semana de la 2V le da poco incentivo para cambiar su posición radical, y a Keiko Fujimori le anuncia que viajará cuesta arriba.

Decía el sábado en este pequeño espacio que la primera encuesta era crucial para rayar la cancha de la 2V, y la de América-Ipsos de anteayer satisfizo con creces dicha previsión, pues la ventaja 42-31 de Castillo frente a Fujimori tendrá varias implicancias en sus estrategias y en las de otras fuerzas políticas.

También es clave el 55% de antivoto (los que nunca votarían) por Fujimori, menor al 70% que tenía hace poco, pero mayor al 33% que rechaza a Castillo.

No hay duda de que Castillo arranca el partido de ocho semanas con ventaja grande frente a Fujimori, ni de que la experiencia pasada recuerda que en las segundas vueltas no se producen muchas variaciones frente a la foto inicial, pero la elección 2021 está demostrando no pocas singularidades.

Castillo tiene, con ese resultado, poco incentivo para cambiar lo que está haciendo, con un discurso muy radical sustentado en una elección entre ricos y pobres. Tampoco le podría convenir establecer alianzas que el electorado pueda rechazar, incluyendo una con Verónika Mendoza. Como en el fútbol, cuando un equipo está en racha ganadora, no hace cambios.

Fujimori, en cambio, arranca un partido complicado en el que podría jugar a su favor un conjunto de acercamientos que no lleguen a ser alianzas, pero que sí adhesiones que sumen. La de Mario Vargas Llosa aún está por verse si ahuyenta electores, o anima al votante antifujimorista tradicional a tragarse el sapo de votar por Keiko.

Juega a su favor la experiencia de estar, por tercera vez consecutiva, en una segunda vuelta, pero eso tampoco asegura nada, como lo puede demostrar la selección de fútbol de Holanda, que también jugó tres finales –con camiseta naranja– y perdió las tres.

Como se adelantó acá el sábado, las preferencias por ambos candidatos viajarán en montaña rusa, con altas y bajas; con resultados que, para la mayoría de peruanos, será como jugarse la vida en la ruleta rusa; mientras que aún no se consiguen vacunas rusas que ayuden a enfrentar el drama de la pandemia cada vez más asesina en el Perú.

