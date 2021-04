Rafael López Aliaga se ha quedado con la viada de la campaña. Pide recuento de votos, se dedica a tratar de influir en la segunda vuelta, y anuncia su candidatura a la alcaldía de Lima el 2022 y otra vez a la presidencia el 2026. Está claro que no hay intención de devolverle su partido a la gente de Solidaridad Nacional, hoy Renovación Nacional.

La movida parece lógica, puesto que Lima ha sido su plaza fuerte en abril pasado. Sin embargo, debemos esperar candidaturas fuertes de los dos grupos competidores de la segunda vuelta. No es descartable un buen papel, pero no hay una victoria segura para López Aliaga y su propuesta de una derecha avasalladora. En realidad a estas alturas no la hay para nadie.

El temprano anuncio de candidatura municipal no viene con más precisiones que poner orden y realizar obras, más o menos lo que dicen todos los interesados en el puesto. Estas campañas se han ido volviendo cada vez más técnicas, y para López Aliaga será la primera incursión en un tema difícil, donde han destacado los candidatos especialistas.

No lo imaginábamos tan optimista, pero López Aliaga parece tenerlo todo calculado: gana el municipio, luego deja en el cargo a una persona de su confianza, y pasa a buscar la presidencia, que también gana. Así, está entrando en modo campaña electoral permanente, que en este caso evoca el clásico recuento de polluelos todavía presos en el cascarón.

Tal parece que nada va a desanimar a López Aliaga de seguir empujando su carro de extrema derecha. Pero al menos esta vez la capital no se volcó hacia esa posición. Las derechas más moderadas obtuvieron muchos más votos en Lima. Habría que ver cómo es recibido un plan municipal inspirado en un ánimo autoritario.

Pero si Pedro Castillo llega a la presidencia, la probable reacción de una oposición de derecha será radicalizarse, lo cual podría ampliar el espacio de una posición extrema en su seno. Esto le daría comodidad en los sectores A/B (aunque también allí puede haber desgaste de López Aliaga), pero le crearía problemas en C/E, aun con el desgaste de un año y medio de izquierda en el poder.