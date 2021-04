Pedro Castillo. Todavía está cuidando su imagen bucólica. Empieza la nueva búsqueda de votos con precisiones parciales, pero todavía no lanza un planteamiento central. Según algunos todavía tiene que ordenar la casa política, donde hay diversos grados de radicalismo. Desde donde se le ve ahora, da la impresión de que toda alianza le resultaría una concesión interna difícil de obtener.

Hernando de Soto. Si se confirma que está ofreciéndose como primer ministro, con cinco ministerios propios, habrá lanzado el juego de las alianzas para la segunda vuelta. Sin duda un socio así le serviría mucho más a Castillo que a Fujimori. Pero en cualquiera de los dos casos HdS pesaría demasiado en el Ejecutivo después del 28 de julio, y podría ser pronto reemplazado.

Keiko Fujimori. Lanzada a anestesiar al antifujimorismo que la ha acompañado toda la campaña, en la forma de un elevado antivoto. Por lo pronto se ha instalado en un lugar complicado: prescindir de ataques a su rival con nombre propio, pero tildar la candidatura de comunista y odiadora, palabras fuertes en el diccionario de los temores ciudadanos.

Domingo Pérez. Las investigaciones se alargan y las tareas se le van complicando. No es descartable que Keiko Fujimori se le escape de las manos, aun si no llega a la presidencia. Varios otros casos menores están languideciendo por falta de datos suficientes. Hoy se cumplen dos años del suicidio de Alan García, y todavía las pruebas de sus acusadores no aparecen por ninguna parte.

Francisco Sagasti. Está demostrando ser un artista del bajo perfil. Aunque el ritmo podría mejorar, está logrando que las vacunas lleguen y que la vacunación avance. Le está faltando una estrategia publicitaria más afinada, que mitigue las impaciencias de la población. ¿Debería sostener por lo menos una reunión en Palacio con cada uno de los candidatos? ¿Aceptarían?

Mario Vargas Llosa. Finalmente entró a la elección, si bien oblicuamente, y sin garantías para nadie. Su hijo Álvaro menciona la aversión que tiene el novelista por Castillo, al cual además considera ubicado “en la frontera del terrorismo”. En los hechos la aversión y la frase citada vienen a ser, 31 años después del choque original, una ayudita a dos bandas para el fujimorismo.