El modelo económico será el tema de fondo de la pugna entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori en una segunda vuelta polarizada entre pasiones y emociones en torno a antis e ismos.

Antifujimorismo, anticomunismo, antichavismo, ricos y pobres, blancos y cholos, Lima versus regiones, modernidad y atraso, terruqueo y muchas otras vertientes de antagonismo saldrán a relucir, siendo casi la única que escapará la vinculada a temas como con mis hijos no te metas, enfoque de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, etc., pues en eso Fujimori parece, lamentablemente, tan conservadora como Castillo.

Pero ambos ya adelantan una controversia intensa. Fujimori ha señalado que no va a ‘terruquear’ a Castillo , pero no hay duda de que su vínculo con Movadef será esgrimido de todas maneras por Fuerza Popular; mientras que el candidato de Perú Libre no pierde oportunidad para remarcar que esta es una campaña sobre ricos y pobres.

Ambos sufren, además, de poca representatividad . La suma de la votación de primera vuelta de los dos que pasan a la segunda ha estado entre 62% y 55% en las últimas cuatro elecciones, pero en la de 2021 no llega al tercio del voto válido (que es menor al emitido).

Keiko Fujimori debe enfrentar al potente antifujimorismo, sector compuesto por gente muy distinta que en 2011 votó por el izquierdista Ollanta Humala para que ella no sea presidente, y en 2016 por el derechista Pedro Pablo Kuczynski buscando lo mismo.

Asimismo, Fujimori tenía el mayor antivoto (los que no votarían por ella de ninguna manera), que hace un mes llegaba a 65%, pero en el país también hay un anticomunismo y un antichavismo relevante, como el que le permitió a Alan García ganarle la segunda vuelta a Ollanta Humala en 2006.

Un bulo reciente en redes decía que Mario Vargas Llosa vendría al Perú a apoyar a Castillo, y confundió a algunos ingenuos que no tomaron en cuenta que el premio Nobel puede ser tan antifujimorista como anticomunista.

¿Cómo resolverán sus dilemas los que deben moverse entre varios antis y no pocos ismos? ¿Exigiendo garantías de buena conducta a Keiko Fujimori o Pedro Castillo, o viciando olímpicamente el voto el 6 de junio?

