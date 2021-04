Lo peor que se puede hacer en una segunda vuelta con dos candidatos que producen fuerte rechazo en varios sectores es apurarse a anunciar por quién no se votará ‘de ninguna manera’, lo que significa un adelanto de por quién sí se votaría, pues eso implica ofrecer el voto sin conseguir antes un compromiso firme, creíble y duradero.

La segunda vuelta Pedro Castillo-Keiko Fujimori parece, como se dijo acá ayer, la elección entre el covid y el dengue por los graves reparos y riesgos que significan para el país, por lo que se concluyó que, como ya no hay forma de escapar de ellos, es crucial exigirles garantías confiables de que, si son presidentes, no serán lo que parecen.

Esos compromisos serían importantes tanto para el que gane la elección como para el que la pierda, pues debieran, en cualquier caso, cumplirlos.

Por ejemplo, cómo asegurar que Fujimori no usará el poder que le darían las urnas con la prepotencia con que lanzó a su manada de parlamentarios a demoler la institucionalidad.

Por ejemplo, cómo asegurar que Castillo no será la grave amenaza a la libertad de expresión que está puesta en blanco y negro en su plan de gobierno, lo cual parece inspirado en Stalin.

Pero exigir compromisos de lo que harían y no harían si fueran presidentes no es lo que, lamentablemente, están haciendo algunos candidatos que no pasaron a la segunda vuelta.

Como Rafael López Aliaga y Hernando de Soto que ya se deslizan, ofreciendo su voto sin compromiso, a Castillo. No es, tampoco, lo que dice Verónika Mendoza cuando anuncia su interés por Castillo, quien viene de una agrupación que defiende el racismo, la xenofobia y el machismo, y ataca al enfoque de género.

Ni es lo que adelantan algunos medios que regalan portadas generosas y reportajes gentiles a candidatos basados en fobias al rival, haciendo alardes de wishful thinking sobre lo que quisieran que sea y no sobre lo que es.

Esta modesta columna no adelanta voto por nadie, y sí adelanta, en cambio, que, si no observa garantías creíbles de ambos candidatos de que no serían lo que parecen, irá a votar viciado el 6 de junio, pues el voto no se regala, especialmente, en este caso, sin un compromiso firme, creíble y duradero.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.